Pápež František poukázal na ľudí vo väzení, odsúdení musia mať nádej na vykúpenie

19.1.2022 (Webnoviny.sk) - Pápež František v stredu poprosil v mene všetkých odsúdených o neodopieranie nádeje a príležitosť vykúpiť sa. Na stredajšej pravidelnej audiencii vo Vatikáne povedal veriacim, že „riskujeme, že budeme uväznení v justícii, ktorá nedovolí ľahko vstať a zamieňa si vykúpenie s trestom“.„Chcem dnes (19. januára pozn. redakcie) osobitným spôsobom poukázať na našich bratov a sestry, ktorí sú vo väzení. Samozrejme, je správne, že tí, ktorí urobili chybu, za ňu platia, ale ešte správnejšie je to, že by mali byť schopní vykúpiť sa zo svojej chyby. Nemôžu existovať tresty bez okienok nádeje,“ povedal 85-ročný pontifik.František bližšie nekonkretizoval justičný systém žiadnej krajiny. Upriamil však pozornosť na potreby komunít na okraji spoločnosti, vrátane odsúdených. „Modlime sa za nich, aby našli cestu k lepšiemu životu,“ povedal Svätý Otec.V súvislosti s talianskymi väznicami tamojšia ministerka spravodlivosti Marta Cartabiová uviedla, že Taliansko pracuje na reformách, ktoré by umožňovali tresty predstavujúce alternatívu k väzeniu.