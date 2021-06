Pápež František sa stretol s Blinkenom, audiencia trvala dlhšie ako býva zvykom

Súkromná prehliadka kaplnky

Pozornosť upriamená na Bidena

28.6.2021 (Webnoviny.sk) - Pápež František sa v pondelok stretol s americkým ministrom zahraničia Antonym Blinkenom . Audiencia v Apoštolskom paláci sa podľa hovorcu Svätej stolice Mattea Bruniho odohrala v srdečnej atmosfére a mala zhruba 40 minút. To je značne dlho, najmä vzhľadom na vládneho predstaviteľa, ktorý nie je národným lídrom, pripomína agentúra AP.„Pre pápeža to bola príležitosť pripomenúť si jeho návštevu (USA, pozn. SITA) z roku 2015 a vyjadriť svoju náklonnosť a pozornosť ľuďom v Spojených štátoch amerických,“ povedal Bruni.Pred osobným stretnutím s Františkom, ktoré sa uskutočnilo za zatvorenými dverami, mal Blinken aj súkromnú prehliadku Sixtínskej kaplnky. Šéf americkej diplomacie je prvý predstaviteľ administratívy prezidenta Joea Bidena , ktorý mal súkromnú audienciu u pápeža.Vlani bol vo Vatikáne aj Blinkenov predchodca Mike Pompeo . Tomu sa však súkromného stretnutia s Františkom nedostalo, čo Svätá stolica vysvetlila tým, že nechcela pár týždňov pred prezidentskými voľbami v USA budiť dojem zvýhodňovania kandidátov. Agentúra AP však poukazuje na to, že pre obe strany bola problematická otázka Číny.Vatikán nenaznačil, či sa pápež František a Blinken zhovárali o ostrej polarizácii medzi americkými biskupmi pre otázku, či dávať sväté prijímanie politikom podporujúcim právo na interrupciu. Konzervatívni biskupi sa dožadujú jasných smerníc proti dávaniu prijímania politickým predstaviteľom, ktorí sú katolíci a podporujú právo žien na prerušenie tehotenstva, ktoré je podľa Vatikánu smrteľný hriech.Táto kampaň upriamila pozornosť aj na Bidena, ktorý je katolík a osobne je proti interrupciám, ale podporuje právo žien na ne. Pápež sa k tejto debate zatiaľ verejne nevyjadril.Blinken sa v pondelok tiež stretol so štátnym sekretárom Svätej stolice, kardinálom Pietrom Parolinom a arcibiskupom Paulom Gallagherom, ktorý je vatikánsky minister zahraničia.Šéf americkej diplomacie sa v utorok zúčastní v južnom Taliansku na stretnutí ministrov zahraničia skupiny G20, ktoré sa zameria na zlepšenie spolupráce krajín v oblastiach klimatickej zmeny, zdravia a rozvoja.