Heger vníma očkovanie ako najúčinnejšiu zbraň proti COVID-19, Slovensko by však malo pridať

28.6.2021 (Webnoviny.sk) - Podľa premiéra (OĽaNO) sú potrebné preventívne opatrenia na to, aby bolo Slovensko ochránené pred koronavírusom a jeho najnovšou delta mutáciou. Premiér to povedal v pondelok pred rokovaním Ústredného krízového štábu Heger poukázal na druhú vlnu pandémie, na to, aká bola nebezpečná a tiež na to, že si ju nikto nechce zopakovať. Cestu vidí v očkovaní, v ktorom Slovensko zaostáva.„Je potrebné, aby sme v tomto pridali. Očkovanie je najlepšia a najúčinnejšia zbraň, ktorú tu máme. Máme k dispozícii vakcíny, lekárov, ktorí chcú očkovať, čiže potrebujeme len očkovať,“ povedal Heger.Premiér zároveň vyzval ľudí, ktorí cestujú, aby používali formulár e-hranica. Ten podľa jeho slov dokáže viac pomôcť s trasovaním a zbieraním dát o tom, ako Slováci cestujú.