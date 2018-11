Pápež František sa stretol s izraelským prezidentom

Pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 15. novembra (TASR) - Viac ako polhodinu trvalo štvrtkové súkromné stretnutie pápeža Františka s izraelským prezidentom Reuvenom Rivlinom v Apoštolskom paláci vo Vatikáne.Podľa informácií, ktoré zverejnil na jednej zo sociálnych sietí najvyšší izraelský predstaviteľ, sa pri tejto príležitosti hovorilo o podpore pútnických ciest do Svätej zeme, ako aj o rastúcom antisemitizme na starom kontinente a vo svete.Informácie priniesli tlačové agentúry APA a Kathpress, ako aj rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.Rivlin vopred informoval, že navštívi pápeža Františka ako "skutočného priateľa štátu Izrael a židovského národa". Z informácií prezidentského úradu vyplynulo, že by sa na stretnutí malo hovoriť o nutnosti dialógu na Blízkom východe a zachovaní slobody vierovyznania pre rôzne náboženstvá.Vatikán sa krátko pred Rivlinovým príchodom vyjadril k situácii palestínskych utečencov a potvrdil svoje stanovisko preferujúce riešenie krízy v regióne prostredníctvom vzniku dvoch štátov.Pre Rivlina to po septembri 2015 bola ďalšia návšteva vo Vatikáne.Následne mal najvyššieho izraelského predstaviteľa prijať aj taliansky prezident Sergio Mattarella.