Výrobcovia generík: Nesúhlasíme s 48-hodinovým ultimátom od Kalavskej

Na archívnej snímke ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 15. novembra (TASR) - Asociácia generických výrobcov liekov GENAS, ktorá združuje 15 farmaceutických spoločností, nesúhlasí s 48-hodinovýmministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) na podanie návrhov na zníženie cien liečiv.Podľa GENASu požiadavka zo strany ministerstva na revíziu liekov "". Prezidentka asociácie výrobcov generických liekov Terézia Szádocka skonštatovala, že "Za GENAS zároveň dodala, že "Riešenie úspor verejných zdrojov vidia predstavitelia GENASu vo vytvorení podmienok na zlepšenie prenikania biologicky podobných liekov a generických liekov na slovenský trh. Ak by vstup ďalších biosimilárnych liekov zaregistrovaných Európskou liekovou agentúrou viedol k 25 až 35 percentnému zníženiu cien liekov a toto zníženie by sa v plnej miere prejavilo vo finančnej úspore, teda nie v náraste spotreby, získali by verejné zdroje podľa odhadu 28 až 40 miliónov eur ročne, na čo podľa GENASu poukázal ešte v septembri Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).GENAS pritom tvrdí, že cieľom podnikateľského snaženia generických výrobcov je pacient a jeho liečba. To však tvrdí aj ministerka Kalavská. Uviedla, žeKalavská ale nechce revíziu úhrad liekov podpísať. Zdôvodnila to tým, že farmafirmy nepredložili návrhy na zlacnenie cien liekov, ktoré by garantovali, že po revízii úhrad nestúpnu doplatky pacientom.Ministerstvo chcelo, aby farmaceutické firmy zlacneli ceny liekov, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia. V pondelok (12.11.) ich v reakcii na návrh súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera vyzvalo, aby v rámci revízie úhrad do stredy (14.11.) predložili svoje návrhy. Pokiaľ by farmafirmy ceny zlacnili, revízia by sa podľa ministerstva nedotkla pacientov. Zástupcovia farmapriemyslu postup štátu v prípade revízie kritizovali. Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) a Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL) tvrdia, že proti revízii nenamietajú, chcú však, aby sa riešila zákonne.