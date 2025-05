Pápež Lev XIV. vyzval k prepusteniu väznených novinárov, apeloval tiež na slobodu prejavu a tlače – VIDEO

z Vatikánu a Ríma od vyslanej redaktorky SITA Márie Frisovej



12.5.2025 (SITA.sk) -Len informované národy môžu robiť slobodné rozhodnutia. Povedal v pondelok okrem iného nový pápež Lev XIV. , ktorý sa vo Vatikáne stretol s približne tritisíc novinármi z celého sveta, ktorí už niekoľko týždňov mapujú v Ríme dianie od smrti pápeža Františka, cez konkláve až po jeho zvolenie. Za ich prácu sa im poďakoval.Osobitne však poukázal na tých novinárov vo svete, ktorí sú väznení, pričom požiadal o ich prepustenie, či na tých, ktorí podávajú správy o vojne aj za cenu vlastného života. Apeloval tiež na slobodu prejavu a tlače.Pápež v príhovore vyjadril "solidaritu Cirkvi s väznenými novinármi za to, že hľadali a oznamovali pravdu" a žiada o ich prepustenie. "Cirkev v týchto svedkoch, a myslím aj na tých, ktorí podávajú správy o vojne aj za cenu vlastného života, rozpoznáva odvahu tých, ktorí bránia dôstojnosť, spravodlivosť a právo národov na informácie, pretože len informované národy môžu robiť slobodné rozhodnutia," uviedol.Utrpenie týchto väznených novinárov je podľa jeho výzvou "pre svedomie národov a medzinárodného spoločenstva", a pripomína všetkým potrebu "chrániť vzácne dobro slobody prejavu a slobody tlače".Lev XIV. odkazujúc na evanjelium pripomenul okrem iného potrebu komunikácie v pokoji, bez agresívnych slov a súťaživosti. "Žijeme časy, ktoré sú náročné na prežívanie aj na sprostredkovanie. Sú výzvou pre nás všetkých a nemáme pred nimi utekať. Práve naopak, tieto časy vyžadujú od každého z nás, v našich rozličných úlohách a službách, aby sme nikdy nepodľahli priemernosti," skonštatoval.Cirkev podľa neho musí prijať výzvu doby, no rovnako ani komunikácia a žurnalistika nemôže byť "odtrhnutá od času a dejín". Novinárom sa v tejto súvislosti poďakoval za ich snahu prekonať stereotypy a klišé spájané s kresťanským životom a Cirkvou, a za to, že sa im podarilo zachytiť to podstatné a sprostredkovať to celému svetu.Medzi najväčšie výzvy súčasnosti označil aj podporu komunikácie bez zaujatosti a ideológií. "Komunikácia totiž nie je len prenos informácií, ale tvorba kultúry, ľudského aj digitálneho prostredia, ktoré sa stáva priestorom dialógu a stretu. A vzhľadom na technologický vývoj je toto poslanie ešte nevyhnutnejšie," povedal.Odkázal pritom na umelú inteligenciu a jej nesmierny potenciál, s ktorou je potrebné pracovať zodpovedne a k dobru všetkých. V závere pripomenul slová pápeža Františka , ktoré adresoval novinárom vo svojom poslednom posolstve na Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov."Odzbrojme komunikáciu od každého predsudku, hnevu, fanatizmu a nenávisti, očistime ju od agresivity. (…) Odzbrojme slová – a prispejeme k odzbrojeniu sveta," citoval svojho predchodcu.