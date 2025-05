Čas na to, aby Rusko súhlasilo s prímerím, sa kráti, vyhlásilo Nemecko

12.5.2025 (SITA.sk) - Nemecko varovalo, že „sa kráti čas" na to, aby Rusko do konca pondelka súhlasilo s bezpodmienečným 30-dňovým prímerím na Ukrajine , inak bude čeliť potenciálnym novým sankciám. Ak Moskva túto požiadavku neprijme, v Bruseli sa „odštartuje príprava“ na nové sankcie, uviedol hovorca nemeckej vlády.Štyria európski lídri vrátane nového nemeckého kancelára Friedricha Merza počas víkendovej návštevy Kyjeva požiadali, aby Rusko súhlasilo s prímerím, ktoré umožní mierové rozhovory.„Ukrajinský prezident dal jasne najavo, že je pripravený súhlasiť s prímerím,“ povedal hovorca nemeckej vlády. „A teraz je na ruskej strane, aby na tieto návrhy reagovala a súhlasila so serióznymi politickými rokovaniami," dodal.