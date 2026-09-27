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27. septembra 2026

Pápež odmietol pomoc pri zomieraní, zákonnosť podľa neho neznamená morálnosť


Tagy: Asistovaná samovražda Eutanázia Rímskokatolícka cirkev

Lev XIV. sa prihovoril chorým a ľuďom so zdravotným postihnutím v krajine, ktorá v júni schválila právo na pomoc pri zomieraní. Pápež Lev ...



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france_pope_21415 676x451 27.9.2026 (SITA.sk) - Lev XIV. sa prihovoril chorým a ľuďom so zdravotným postihnutím v krajine, ktorá v júni schválila právo na pomoc pri zomieraní.


Pápež Lev XIV. v nedeľu počas návštevy Francúzska odmietol, aby sa úmyselné spôsobenie smrti považovalo za niečo „normálne“, niekoľko mesiacov po tom, ako francúzsky parlament schválil zákon umožňujúci za určitých podmienok pomoc pri umieraní.



Iba ľudský zákon


Pápež sa na pútnickom mieste Lurdy prihovoril chorým a ľuďom so zdravotným postihnutím. „Žiadny ľudský zákon vás nikdy nesmie pripraviť o istotu vašej dôstojnosti,“ povedal.


Lev XIV. zároveň odmietol ukončenie života pod zámienkou súcitu. „Musíme odmietnuť pokušenie spôsobovať smrť pod zámienkou falošného súcitu. Nie je možné považovať spôsobenie smrti za niečo normálne,“ vyhlásil.

„To, čo je zákonné, nemusí byť nevyhnutne morálne,“ dodal.

Utrpenie môže byť neznesiteľné


Francúzsky parlament v júni schválil legislatívu, ktorá zavádza právo na pomoc pri umieraní pre niektorých dospelých pacientov trpiacich nevyliečiteľným ochorením.

Zákon vyvolal ostrú kritiku katolíckej cirkvi vo Francúzsku. Tá jeho prijatie označila za vážny „zlom“ a dlhodobo vystupuje proti úmyselnému ukončovaniu života chorých ľudí.


Zdroj: SITA.sk - Pápež odmietol pomoc pri zomieraní, zákonnosť podľa neho neznamená morálnosť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Asistovaná samovražda Eutanázia Rímskokatolícka cirkev
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