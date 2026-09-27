|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 27.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Cyprián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. septembra 2026
Pápež odmietol pomoc pri zomieraní, zákonnosť podľa neho neznamená morálnosť
Lev XIV. sa prihovoril chorým a ľuďom so zdravotným postihnutím v krajine, ktorá v júni schválila právo na pomoc pri zomieraní. Pápež Lev ...
Zdieľať
27.9.2026 (SITA.sk) - Lev XIV. sa prihovoril chorým a ľuďom so zdravotným postihnutím v krajine, ktorá v júni schválila právo na pomoc pri zomieraní.
Lev XIV. zároveň odmietol ukončenie života pod zámienkou súcitu. „Musíme odmietnuť pokušenie spôsobovať smrť pod zámienkou falošného súcitu. Nie je možné považovať spôsobenie smrti za niečo normálne,“ vyhlásil.
„To, čo je zákonné, nemusí byť nevyhnutne morálne,“ dodal.
Francúzsky parlament v júni schválil legislatívu, ktorá zavádza právo na pomoc pri umieraní pre niektorých dospelých pacientov trpiacich nevyliečiteľným ochorením.
Zákon vyvolal ostrú kritiku katolíckej cirkvi vo Francúzsku. Tá jeho prijatie označila za vážny „zlom“ a dlhodobo vystupuje proti úmyselnému ukončovaniu života chorých ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Pápež odmietol pomoc pri zomieraní, zákonnosť podľa neho neznamená morálnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Pápež Lev XIV. v nedeľu počas návštevy Francúzska odmietol, aby sa úmyselné spôsobenie smrti považovalo za niečo „normálne“, niekoľko mesiacov po tom, ako francúzsky parlament schválil zákon umožňujúci za určitých podmienok pomoc pri umieraní.
Iba ľudský zákon
Pápež sa na pútnickom mieste Lurdy prihovoril chorým a ľuďom so zdravotným postihnutím. „Žiadny ľudský zákon vás nikdy nesmie pripraviť o istotu vašej dôstojnosti,“ povedal.
Lev XIV. zároveň odmietol ukončenie života pod zámienkou súcitu. „Musíme odmietnuť pokušenie spôsobovať smrť pod zámienkou falošného súcitu. Nie je možné považovať spôsobenie smrti za niečo normálne,“ vyhlásil.
„To, čo je zákonné, nemusí byť nevyhnutne morálne,“ dodal.
Utrpenie môže byť neznesiteľné
Francúzsky parlament v júni schválil legislatívu, ktorá zavádza právo na pomoc pri umieraní pre niektorých dospelých pacientov trpiacich nevyliečiteľným ochorením.
Zákon vyvolal ostrú kritiku katolíckej cirkvi vo Francúzsku. Tá jeho prijatie označila za vážny „zlom“ a dlhodobo vystupuje proti úmyselnému ukončovaniu života chorých ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Pápež odmietol pomoc pri zomieraní, zákonnosť podľa neho neznamená morálnosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Viaceré opozičné strany sú pripravené podporiť predčasné voľby, koaličný zlepenec sa rozpadá – VIDEO
Viaceré opozičné strany sú pripravené podporiť predčasné voľby, koaličný zlepenec sa rozpadá – VIDEO
<< predchádzajúci článok
KDH vyzýva na predčasné voľby. Tarabovo odvolanie v parlamente podporí
KDH vyzýva na predčasné voľby. Tarabovo odvolanie v parlamente podporí