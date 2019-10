Pápež otvoril synodu o Amazónii, žiada rázne kroky na záchranu zelene

Pápež František svätou omšou v Bazilike sv. Petra slávnostne otvoril biskupskú synodu venovanú Amazónii, ktorá bude zameraná na evanjelizačné poslanie katolíckej cirkvi v Amazónii a ekologickú tematiku zahŕňajúcu ľudskú i sociálnu dimenziu vo Vatikáne 6. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 6. októbra (TASR) - Pápež František vyzval v nedeľu na rázne opatrenia na ochranu amazonských dažďových pralesov a ich pôvodných obyvateľov. Urobil tak pri otvorení trojtýždňovej mimoriadnej biskupskej synody o Amazónii. Informovala o tom agentúra AP.Oblasti v okolí rieky Amazon, prevažne na území Brazílie, zasiahli tento rok desaťtisíce lesných požiarov, ktoré zničili obrovské plochy dažďových pralesov. Väčšinu z nich založili ľudia v snahe získať pôdu pre poľnohospodárske účely.Satelitné snímky ukazujú, že tempo odlesňovania sa tam rýchlo zvyšuje. Zachovanie amazonských pralesov je pritom kľúčové pre boj proti globálnemu otepľovaniu.Na synode, ktorá potrvá do 27. októbra, sa zúčastňuje 184 biskupov z celého sveta. Väčšina - 113 z nich - pochádza z deviatich krajín amazonského regiónu.Pápež v úvodnej homílii synody odsúdil sebecké pohnútky a honbu za ziskom, ktoré podľa neho rozpútali nedávne devastujúce požiare v Amazónii. Dal ich do protikladu s "ohňom" evanjelia, ktorý podľa neho vedie k ľudskej spolupatričnosti.povedal pápež na slávnostnej omši na úvod synody vo vatikánskej Bazilike sv. Petra.Na omši za zúčastnili aj zástupcovia domorodých kmeňov z oblasti Amazónie. Niektorí z nich mali pomaľované tváre a na hlavách čelenky z vtáčími perami.Návrh pracovného dokumentu synody ostro odsudzuje bezbrehé drancovanie prírodných zdrojov a s ním spojené sociálne krivdy a bezprávie a načrtáva kroky, ktoré by v tejto situácii mala podniknúť katolícka cirkev.