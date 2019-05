Pápež počas návštevy Bulharska obhajoval migrantov

Pápež František, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rakovski 6. mája (TASR) - Vážna situácia trpiacich imigrantov a utečencov je, uviedol v pondelok pápež František počas svojej návštevy Bulharska, ktorého vláda zastáva skeptický postoj voči migrantom. Informovala o tom agentúra Reuters.V druhý deň návštevy Bulharska sa pápež stretol s približne 50 dospelými a ich deťmi v utečeneckom stredisku v hlavnom meste Sofia, ktorým pomáha miestna katolícka charita.povedal pápež prítomným po tom, ako si vypočul niektoré ich príbehy a spev detí. Stredisko, ktoré sídli v bývalej budove školy, pomáha migrantom najmä zo Sýrie, Afganistanu a Iraku.Jeden z predstaviteľov utečeneckého strediska pápežovi povedal, že na znak dialógu medzi náboženstvami sa na pomoc migrantom dobrovoľne prihlásili ľudia všetkých vierovyznaní vrátane mnohých moslimov.Pápež neskôr odletel do mesta Rakovski na juhu Bulharska, prevažne rímskokatolíckeho mesta v pravoslávnej krajine, kde odslúži omšu spojenú so svätým prijímaním.Bulharská stredopravicová koaličná vláda, v ktorej sú tri nacionalistické a protimigračné strany, chce, aby Európska únia uzavrela migrantom svoje vonkajšie hranice a mimo bloku zriadila utečenecká strediská.Bulharsko, ktoré je síce členskou krajinou Európskej únie, nie však súčasťou schengenského priestoru, zintenzívnilo kontroly na svojej štátnej hranici s Gréckom a na bulharsko-tureckej hranici vybudovalo dlhý plot. Cieľom bolo zabrániť opakovaniu masívneho prílevu migrantov, ktorý v roku 2015 zachvátil Európu.František do Bulharska priletel v nedeľu, čím začal trojdňovú návštevu Balkánu. František je v poradí druhým pápežom, ktorý navštívil Bulharsko od roku 2002, keď tam zavítal Ján Pavol II.