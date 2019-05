SaS chce pozorne sledovať čerpanie eurofondov

Na archívnej snímke Richard Sulík, Jana Kiššová, Eugen Jurzyca, Lucia Nicholsonová. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 6. mája (TASR) – Opozičná strana SaS bude pozorne sledovať čerpanie eurofondov na Slovensku. Všade tam, kde po posúdení jej právnikmi narazí na podozrivé konanie, bude podávať trestné oznámenie. Povedal to v pondelok predseda strany Richard Sulík s tým, že začínajú spolupracovať s bývalou pracovníčkou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Zuzanou Šubovou, ktorá dlhodobo kritizuje tento rezort za spôsob čerpania eurofondov. Jej obvinenia ministerstvo opätovne odmietlo.Sulík upozornil, že čerpanie eurofondov v aktuálnom programovom období je momentálne na úrovni 22 %.podotkol. Na Slovensku podľa neho chýba strážca financií z eurofondov a strana preto podporí vznik postu európskeho prokurátora, ktorý má vyšetrovať ich možné rozkrádanie. V súčasnosti sa zaoberá týmito problémami Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), ktorý však predseda SaS považuje zaZuzana Šubová, bývalá riaditeľka odboru technickej pomoci pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) na ministerstve pôdohospodárstva zopakovala svoje obvinenia z minulosti v súvislosti so zadávaním zákazok pre poradenskú spoločnosť Deloitte. Bývalý generálny riaditeľ sekcie programov rozvoja vidieka MPRV Marek Mitošinka bol podľa nej ako bývalý zamestnanec Deloitte v konflikte záujmov. Ďalej uviedla, že v decembri 2018 sa stretla s výborom pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu (EP). Dodala, že na základe informácií od nej tento výbor v záverečnej správe uviedol, že jej podozrenia posúva na prešetrenie na OLAF.uviedla podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá kandiduje za SaS v nadchádzajúcich voľbách do EP.tvrdí.Ministerstvo pôdohospodárstva v reakcii pre médiá upozornilo, že predstavitelia SaS dlhodobo skresľujú a účelovo nesprávne interpretujú čerpanie eurofondov určených pre mestá a obce, ktoré spravuje toto ministerstvo.uvádza ministerstvo s tým, že porovnávať čistú hodinovú mzdu jedného radového zamestnanca s komplexnými nákladmi na expertný tím je hrubo zavádzajúce.IROP patrí v súčasnosti podľa MPRV medzi najúspešnejšie operačné programy na Slovensku. Vyhlásených bolo v rámci neho 30 výziev za približne 1,5 miliardy eur z celkovej alokácie 1,7 miliardy eur. Financie slúžia napríklad na nové miesta v škôlkach, opravu regionálnych ciest, vybavenie pre základné a stredné školy či ekologickú verejnú dopravu, uzatvára agrorezort.