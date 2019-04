Pápež počas Veľkonočnej vigílie vyzval veriacich, aby nestrácali nádej

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 21. apríla (TASR) - Pápež František v sobotu počas Veľkonočnej vigílie vo Vatikáne vyzval veriacich, aby sa nepoddali nespokojnosti a beznádeji. Informovala o tom agentúra DPA.Pápež na Bielu sobotu v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne predsedal Veľkonočnej vigílii, ktorá pripomína čas medzi ukrižovaním Ježiša Krista na Veľký piatok a jeho vzkriesením na Veľkonočnú nedeľu.povedal pápež veriacim, ktorých vyzval, aby sa nepoddali problémom, neupadli do hriechu a nenechali sa zastrašiť.Na Veľkonočnú nedeľu bude pápež celebrovať slávnostnú omšu Zmŕtvychvstania Pána, po ktorej udelí požehnanie Mestu a svetu (Urbi et orbi) z centrálneho balkóna Baziliky sv. Petra.Státisíce kresťanov každoročne na Veľkú noc cestujú do Ríma, aby sa zúčastnili na slávnostiach pri príležitosti najvýznamnejšieho kresťanského sviatku, pripomína DPA.Tisícky ľudí z celého sveta takisto putujú do Jeruzalema, kde sa konajú omše v Bazilike Božieho hrobu. Tá stojí na mieste, kde bol Ježiš podľa tradície ukrižovaný, pochovaný a vstal z mŕtvych.