Protivládni demonštranti vyšli do ulíc Belehradu už po 20. krát

Protestný pochod v srbskom Belehrade proti prezidentovi Alksandrovi Vučičovi a jeho vláde. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Belehrad 21. apríla (TASR) - Tisíce ľudí vyšli už po 20. krát do ulíc srbskej metropoly Belehrad, aby vyjadrili svoj nesúhlas s politikou prezidenta Aleksandara Vučiča. Informovala o tom agentúra AP.Ďalší z pravidelných sobotňajších protestov sa konal deň po tom, ako sa v Belehrade uskutočnilo veľké provládne zhromaždenie. Na piatkovej manifestácii za zúčastnili desaťtisíce Vučičových priaznivcov, ktorých pozvážali autobusmi z celého Srbska, ale aj zo susedného Kosova a Bosny.Odporcovia prezidenta Vučiča v sobotu pochodovali centrom Belehradu a pískali na píšťalky, ktoré sa stali symbolom súčasnej vlny srbských protivládnych protestov. Ich účastníci vinia prezidenta z obmedzovania slobody médií, potláčania demokracie a autokratických praktík.Protivučičovské demonštrácie majú prevažne pokojný priebeh. Počas jedného z marcových protestov však stúpenci opozície vtrhli do budovy štátnej televízie RTS, ktorej spravodajstvo označili za tendenčné, a dostali sa do potýčok s políciou.Vlna protivládnych protestov odštartovala vlani 9. decembra po tom, ako maskovaní násilníci zbili opozičného politika Borka Stefanoviča.Bývalý srbský ultranacionalista Vučič dnes deklaruje, že chce Srbsko priviesť ho do Európskej únie a zároveň udržať tradične blízke vzťahy s Ruskom. Obvinenia opozície z obmedzovania demokratických slobôd odmieta.