Pápež pozval biskupov na februárový summit o predchádzaní zneužívaniu

Na archívnej snímke pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 12. septembra (TASR) - Pápež František pozval predsedov konferencií katolíckych biskupov z celého sveta na februárový summit, aby tam prediskutovali predchádzanie sexuálnemu zneužívaniu kňazmi a ochranu detí. Oznámil to v stredu Vatikán.Ako komentovala agentúra AP, posledný vývoj v dlhodobých prípadoch zneužívaní v radoch katolíckej cirkvi a odhaľovanie jednotlivých škandálov otriaslo pápežovým úradom a uvrhlo ho do krízy.Summit, naplánovaný na 21.-24. februára budúceho roka, sa považuje za prvý svojho druhu a môže byť taktiež signálom, že predstavitelia na najvyššej úrovni v katolíckej cirkvi si uvedomili, že sexuálne zneužívanie kňazmi je celosvetovým problémom a nie je obmedzené iba na anglosaský svet, ako na tom doposiaľ trvali mnohí cirkevní hodnostári, dodala AP.Úrad pápeža Františka čelí napríklad obvineniam za to, že rehabilitoval vysokopostaveného amerického kardinála od sankcií uložených predchádzajúcim pápežom Benediktom XVI. za obťažovanie dospelých seminaristov.