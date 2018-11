Pápež sa pomodlil za obete lesných požiarov a mrazu na východe USA

Pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 18. novembra (TASR) - Pápež František sa v nedeľu na rímskom Námestí sv. Petra modlil za obete lesných požiarov v Kalifornii a mrazivého počasia na východnom pobreží Spojených štátov.Na vatikánskej omši boli prítomné desiatky tisíce veriacich - mnohí pútnici prišli do Európy až z New Yorku a New Jersey, približuje agentúra AP.Pri lesných požiaroch v americkom štáte Kalifornia zahynulo už najmenej 76 ľudí a ďalšie stovky osôb sú nezvestné. Východ Spojených štátov postihli pred niekoľkými dňami na túto ročnú dobu ešte neočakávané a aj nezvyčajne silné snehové víchrice, pri ktorých vyhasli životy najmenej siedmich ľudí.