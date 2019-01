Pápež: Summit proti zneužívaniu detí krízu neukončí

Na archívnej snímke pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 28. januára (TASR) - Summit zameraný proti zneužívaniu detí zo strany duchovenstva, ktorý Vatikán usporiada na budúci mesiac, tento problém definitívne nevyrieši. Vyhlásil to v pondelok pápež František.povedal novinárom na palube lietadla pri návrate z Panamy, kde sa konali Svetové dni mládeže. "Problémy so zneužívaním budú aj naďalej. Je to ľudský problém, všade," uviedol.Po sérii škandálov ohľadom zneužívania detí v USA, Čile, Austrálii aj inde pápež urobil neobvyklý krok a zvolal biskupov katolíckej cirkvi z celého sveta na krízové stretnutie, ktoré sa bude konať od 21. do 24. februára, pripomína agentúra DPA.Summit sa bude konať, pretože "v súvislosti s krízou okolo zneužívania. Stretnutie má podľa pápeža dva ciele -tento problém a prijať pravidlá, ako sa s ním vyrovnať.