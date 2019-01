Rezort zahraničia potvrdil, že Pompeo vo februári navštívi Budapešť

Mike Pompeo, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 28. januára (TASR) - Šéf americkej diplomacie Mike Pompeo v polovici februára pricestuje do strednej Európy, detaily jeho návštevy sa ešte pripravujú, uviedlo v pondelok pre komerčnú televíziu ATV maďarské ministerstvo zahraničných vecí.ATV sa na návštevu Pompea v Budapešti pýtala v súvislosti s nedeľňajším vydaním amerického denníka The Wall Street Journal (WSJ), podľa ktorého Pompeo pricestuje do Budapešti, aby osobne rokoval s premiérom Viktorom Orbánom.Predseda maďarskej vlády podľa WSJ v reakcii na požiadavku Spojených štátov pokračovať v tvrdšej línii vo vzťahu k Rusku a Číne uviedol, že chce, aby jeho krajina bola "neutrálna ako Rakúsko".WSJ s odvolaním sa na zdroj vo vláde USA napísal, že niektoré Orbánove vyjadrenia, ako aj nezhody medzi Washingtonom a Maďarskom - vrátane sťahovania Stredoeurópskej univerzity z Budapešti - vyvolali nové kolo diplomatických aktivít. Šéf americkej diplomacie Mike Pompeo má v úmysle navštíviť na budúci mesiac Budapešť.