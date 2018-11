Pápež v marci 2019 navštívi Maroko

Pápež František, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 13. novembra (TASR) - Pápež František na budúci rok navštívi aj severoafrické Maroko. Informovala o tom v utorok agentúra AP.Vatikán potvrdil, že František v dňoch 30.-31. marca 2019 navštívi marockú metropolu Rabat, ako aj najväčšie mesto krajiny Casablanca.V médiách sa už predtým objavili správy, že pápež ešte tento rok navštívi marocký Marrákeš, kde sa mal v dňoch v dňoch 10.-11. decembra údajne zúčastniť prijatia Globálneho paktu OSN o migrácii. Vatikán to však nepotvrdil.V priebehu roka 2019 by mal František okrem Maroka navštíviť aj Panamu, Rumunsko, Mozambik, Ugandu či Japonsko. Hovorí sa dokonca aj o možnej pápežovej ceste do Severnej Kórey.