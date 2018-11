Ceny ropy stále klesajú, Brent sa priblížil k úrovni 68 USD za barel

Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 13. novembra (TASR) - Ceny ropy pokračujú v poklese, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 68 USD a cena WTI skĺzla pod 59 USD za barel (159 litrov). Trhy tak evidentne stále ovplyvňuje reakcia amerického prezidenta Donalda Trumpa na vyhlásenia Saudskej Arábie o potrebe znížiť produkciu ropy.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári klesla do 13.08 h SEČ o 1,32 USD na 68,80 USD (61,07 eura) za barel. V priebehu dňa klesla až na 68,15 USD/barel. To bola najnižšia hodnota Brentu od apríla. Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 58,73 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamená pokles o 1,20 USD.Minister ropného priemyslu Saudskej Arábie Chálid al-Fálih v pondelok (12.11.) uviedol, že štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) sa zhodli, že s cieľom dostať trh opäť do rovnováhy by sa produkcia ropy mala na budúci rok znížiť oproti októbrovej úrovni zhruba o 1 milión barelov denne.Trump však zareagoval odmietavo.uviedol na Twitteri.