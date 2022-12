Pápež v posolstve Urbi et Orbi vyzval na ukončenie vojny na Ukrajine a odsúdil používanie potravín ako zbrane

Modlitba za zmierenie v Iráne

Každá vojna spôsobuje hlad

25.12.2022 (Webnoviny.sk) - Pápež František vyzval na ukončenie „nezmyselnej vojny" na Ukrajine a odsúdil používanie potravín ako zbrane. Vo svojom tradičnom vianočnom posolstve Urbi et Orbi (Mestu a svetu) , ktoré predniesol v nedeľu z balkóna Baziliky svätého Petra vo Vatikáne.Poukázal na to, že „vážny hladomor mieru je aj v iných regiónoch a iných miestach tejto tretej svetovej vojny“, pričom spomenul konflikty a humanitárne krízy na Blízkom východe, Haiti, v Mjanmarsku a africkom Saheli.Tiež sa modlil za zmierenie v Iráne, kde sa viac ako tri mesiace konajú protivládne protesty. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Pápež v posolstve hovoril o ľudskej cene vojny. Vyzval, aby sa nezabudlo na tých, „ktorí hladujú, zatiaľ čo sa denne plytvá obrovským množstvom jedla a zdroje sa míňajú na zbrane". Vojna na Ukrajine túto situáciu ešte zhoršila a vystavila celé národy riziku hladomoru, najmä v Afganistane a v krajinách Afrického rohu. Vieme, že každá vojna spôsobuje hlad a využíva potraviny ako zbraň, čo bráni ich distribúcii ľuďom, ktorí už trpia," vyhlásil František.Tí, „ktorí nesú politickú zodpovednosť“, by mali ísť cestou k tomu, aby sa jedlo „stalo výhradne nástrojom mieru“, dodal. Vianočné Urbi et Orbi bolo Františkovo desiate, odkedy sa stal pápežom.