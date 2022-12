Putin obvinil Kyjev a Západ, že odmietajú rokovania o ukončení vojny na Ukrajine

Obrana ruských národných záujmov

Putin sa má vrátiť späť do reality

25.12.2022 - Ruský vodca Vladimir Putin vyhlásil, že Moskva je pripravená rokovať o ukončení vojny na Ukrajine . Zároveň však v štátnej televízii obvinil Kyjev a Západ z toho, že rokovania odmietajú.Je nepravdepodobné, že by Putinove vyjadrenia predstavovali skutočný posun vpred, keďže Rusko stále nie je ochotné stiahnuť svoje jednotky z Ukrajiny, informuje spravodajský portál Sky News s tým, že to je práve podmienka Kyjeva pre návrat k rokovaniam.„Verím, že konáme správnym smerom, bránime svoje národné záujmy, záujmy našich občanov, našich ľudí. A nemáme inú možnosť, len chrániť našich občanov," povedal Putin.Na Putinove vyjadrenia reagoval poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak , podľa ktorého sa ruský vodca „musí vrátiť späť do reality".„1. Rusko samo zaútočilo na Ukrajinu a zabíja občanov. Neexistujú žiadne iné 'krajiny, motívy, geopolitika' 2. Rusko nechce rokovania, ale snaží sa vyhnúť zodpovednosti. To je zrejmé, takže sa presúvame k tribunálu,“ napísal na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.Moskva trvá na tom, že jej „špeciálna vojenská operácia“ je zameraná na ochranu rusky hovoriacich ľudí na Ukrajine. Ukrajina a Západ tvrdia, že cieľom ruskej invázie je dostať krajinu pod kontrolu.