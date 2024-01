Pápež varoval pred rozkolmi v cirkvi a vyzval ľudí, aby opustili cirkevné ideológie. Boha majú hľadať v každodennom živote

6.1.2024 (SITA.sk) - Pápež František v sobotu varoval veriacich pred rozdeľovaním do skupín „na základe našich vlastných predstáv“.V homílii počas bohoslužby na sviatok Zjavenia Pána v Bazilike svätého Petra tiež vyzval ľudí, aby opustili „cirkevné ideológie“ a varoval pred „vychutnávaním si nejakej elegantnej náboženskej teórie“ namiesto toho, aby našli Boha v každodennom živote, najmä tvárach chudobných.Pápežova homília sa odohrala v čase, keď sa v cirkvi objavil odpor voči rozhodnutiu Františka povoliť kňazom požehnávanie párov rovnakého pohlavia. To dovolil s tým, že požehnanie bude pastoračné a nie liturgické alebo súčasťou nejakého náboženského obradu.Odpor voči rozhodnutiu v homílii priamo nespomenul, ale vystríhal pred ideologickými rozkolmi. Ako povedal, cirkev potrebuje zabezpečiť, aby „naša viera nebola zredukovaná na zhromaždenie náboženských pobožností alebo len na vonkajší vzhľad“.Pápež často povzbudzuje venovanie pozornosti voči marginalizovaným ľuďom, vrátane chudobných, a tiež sa snaží o to, aby sa LGBTQ+ katolíci cítili v cirkvi vítaní.