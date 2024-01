Dánsko dodá Ukrajine stíhačky F-16 v druhom štvrťroku tohto roka

6.1.2024 (SITA.sk) - Dánsko pošle Ukrajine 19 stíhačiek F-16 v druhom štvrťroku tohto roku. Informuje o tom na svojej webstránke denník The Guardian, ktorý sa odvoláva na vyhlásenie dánskeho ministerstva obrany.Rezort uviedol, že darovanie lietadiel americkej výroby sa podľa súčasného rozvrhu odohrá v druhom kvartáli 2024. „Je to hlavne otázka dokončenia výcviku ukrajinského personálu, ktorý bude prevádzkovať lietadlá,“ vysvetlil.Dánsko, ktoré spomenuté stroje nahrádza modernejšími modelmi F-35, oznámilo darovanie 19 lietadiel v auguste po tom, čo mu to schválili Spojené štáty.Aj Holandsko v lete sľúbilo stíhačky F-16 Ukrajine a v súčasnosti cvičí jej pilotov, ale zatiaľ neuviedlo, kedy daných 42 strojov pošle.Kyjiv sa dlho usiluje o stíhačky po tom, čo jeho vzdušné sily utrpeli ťažké straty. Ukrajinské letectvo dosiaľ používalo hlavne ruské lietadlá.