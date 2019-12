Pápež vo vianočnom posolstve vyzval na mier aj ochranu migrantov

Na snímke pápež František (vľavo) máva veriacim po udelení apoštolského požehnania Urbi et orbi (Mestu a svetu) z balkóna vatikánskej Baziliky sv. Petra v stredu 25. decembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vatikán 25. decembra (TASR) - Pápež František vyzval v stredu vo svojom tradičnom vianočnom posolstve na mier vo svete. V príhovore na vatikánskom Námestí sv. Petra vyjadril nádej na skoré ukončenie vojny v Sýrii a apeloval na vyriešenie ďalších konfliktov a kríz na Blízkom východe, v Afrike, na Ukrajine i americkom kontinente. Žiadal tiež lepšiu ochranu utečencov, informovali agentúry DPA a AFP.Pápež vystúpil s príhovorom z balkóna vatikánskej Baziliky sv. Petra, po ktorom veriacim udelil apoštolské požehnanie Urbi et orbi (Mestu a svetu).Vo svojom prejave poukázal na tmu, ktorá panuje v ľudských srdciach i medziľudských vzťahoch, zdôraznil však, že Kristovo svetlo je jasnejšie.citoval ho spravodajský portál Vatican News.povedal František.uviedol pápež. Odsúdil tiež útoky na kresťanov zo strany extrémistických skupín v západnej Afrike.František sa pri príležitosti Prvého sviatku vianočného modlil za tých, ktoríako aj ľudí, ktorí musia v dôsledku nespravodlivostí emigrovať v nádeji na bezpečný život.vyhlásil.Ježiš by mal byť "a "zmäkčiť naše srdce, často zatvrdnuté a egoistické" a urobiť nás "nástrojmi svojej lásky", doplnil František so želaním, aby Kristus "v tento sviatočný deň daroval všetkým svoju nehu a rozjasnil tmy tohto sveta".