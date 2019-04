Pápež vyzval na evakuáciu utečencov ohrozovaných konfliktom v Líbyi

Pápež František, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vatikán 28. apríla (TASR) - Pápež František vyjadril v nedeľu znepokojenie nad "" situáciou, v ktorej sa ocitli utečenci zadržiavaní v táboroch na území Líbye po tom, ako v tejto krajine opäť vypukli boje. Zároveň vyzval na urýchlený presun ohrozených osôb do bezpečia, informovala tlačová agentúra DPA.," vyhlásil najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi, ktorý predtým predniesol pred veriacimi na vatikánskom Námestí sv. Petra modlitbu Raduj sa nebies kráľovná." dodal František.Talianske ministerstvo vnútra v piatok oznámilo, že nadchádzajúci pondelok má byť zriadený humanitárny koridor, ktorý umožní letecký presun 147 žiadateľov o azyl z Líbye do Talianska.Najnovšie násilie v Líbyi vypuklo 4. apríla, keď sily podporujúce vládu so sídlom na východe krajiny začali ofenzívu s cieľom dobyť hlavné mesto Tripolis, pôsobisko konkurenčného, medzinárodne uznávaného vedenia. Podľa tohtotýždňových údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) si tieto boje vyžiadali najmenej 278 mŕtvych a 1332 zranených.Pápež František tiež podľa vyhlásenia Vatikánu daroval 500.000 dolárov zo zbierky známej ako Svätopeterský halier na pomoc migrantom v Mexiku. Peniaze majú byť využité na projekty miestnych diecéz a kongregácií, ktorých cieľom je zabezpečiť migrantom stravovanie, ubytovanie a iné základné potreby, uviedla tlačová agentúra AP.