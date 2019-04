Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 28. apríla (TASR) - Slack sa pripravuje na vstup na burzu. Podobne ako predtým hudobná služba Spotify sa chce Slack vyhnúť poplatkom investičným bankám a umiestni svoje akcie priamo na newyorskú burzu.Slack poskytuje komunikačný nástroj pre tímy. Firma bola v auguste 2018 pri minulom kole financovania podľa médií ohodnotená na viac ako 7 miliárd USD (6,29 miliardy eur). Podľa agentúry Bloomberg by sa ohodnotenie firmy pri vstupe na burzu mal pohybovať nad touto úrovňou.Slack vlani zvýšil tržby o 82 % na dobrých 400 miliónov USD, vyplýva z piatok (26. 4.) zverejneného burzového prospektu. Firma zaznamenala stratu takmer 139 miliónov USD. V roku 2017 strata dosiahla 140 miliónov USD.Slack podľa aktuálnych údajov denne používa viac než 10 miliónov zamestnancov rozličných firiem. Viac ako 85.000 firiem sú platiacimi zákazníkmi. Slack od svojho začiatku v roku 2013 získal podľa mediálnych správ od investorov okolo 1 miliardy USD.Medzi veľkými akcionármi Slacku sú viaceré spoločnosti, ktoré financujú start-upy. Firma Accel má 24 %, Andreessen Horowitz 13,3 % a Social Capital 10,2 %. Japonský koncern Softbank, ktorý vo veľkom štýle investuje do technologických spoločností, vlastní 7,3 %. Spoluzakladateľ Slacku a jeho šéf Stewart Butterfield má vo firme podiel vo výške 8,6 %.(1 EUR = 1,1133 USD)