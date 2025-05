Pápeža Leva XIV. prirovnávajú k Jánovi Pavlovi II., ešte pred svojím zvolením kritizoval migračnú politiku Trumpa – VIDEO

z Vatikánu a Ríma od vyslanej redaktorky SITA Márie Frisovej



Kritizoval migračnú politiku Trumpa

Historická paralela

10.5.2025 (SITA.sk) -Niektorí americkí pozorovatelia prirovnávajú nového pápeža Leva XIV. Jánovi Pavlovi II. , ktorý prispel k porážke komunizmu v Poľsku. A to v súvislosti s jeho kritickým postojom voči migračnej politike vlády Donalda Trumpa . Svoj postoj, ešte ako kardinál prejavil zdieľaním viacerých takýchto príspevkov na sociálnej sieti X.Píše o tom taliansky denník Messaggero, podľa ktorého sa mnohé z postojov súčasného pápeža líšia od postojov americkej vlády. Na túto tému upriamili pozornosť len pár hodín po zvolení kardinála Roberta Francisa Prevosta za pápeža viaceré talianske média.Prevost je prvým Američanom na pápežskom stolci. Podľa denníka Messagerro je "striedmym pastierom, nie aktivistom a už vôbec nie revolucionárom", no aj tak už zaujal postoj k mnohým veľkým etickým otázkam súčasnosti.Ešte pred svojim zvolením za pápeža kritizoval migračnú politiku Trumpa, ktorá podľa neho ide proti ľudskej dôstojnosti. Verejne tiež protirečil viceprezidentovi J. D. Vanceovi , nedávno konvertovanému katolíkovi, ktorý sa na ospravedlnenie represií voči migrantom odvolával na augustiniánsky teologický koncept "ordo amoris", teda "poriadok lásky"."Ježiš od nás nežiada, aby sme kategorizovali našu lásku k druhým," reagoval kardinál, ktorý je sám augustiniánom, na sociálnej sieti, pričom sa odvolal na evanjelium.Medzi americkými pozorovateľmi sa tak objavili aj názory poukazujúce na historickú paralelu medzi Levom XIV. a Jánom Pavlom II. Pripomínajú, ako sa poľský pápež v roku 1979 vrátil do svojej domoviny, aby iba svojim darom reči podporil zrod hnutia Solidarita, ktoré nakoniec zvrhlo komunistickú vládu v Poľsku."Tak, ako sa Wojtyla postavil proti komunistickému režimu, tak by sa Lev XIV. mohol stať pre časť Ameriky morálnym hlasom proti autoritárskym pokusom v časoch Trumpa. Ján Pavol II. sa prihováral srdcu Európy, Lev XIV. sa zdá byť rozhodnutý hovoriť k srdcu rozdelenej americkej Cirkvi – pri hľadaní smerovania," píše denník.Pripomína, že nový pápež je proti agresívnemu nacionalizmu, je za rasovú spravodlivosť, boj proti klimatickým zmenám, ochranu migrantov a proti šíreniu zbraní v krajine.