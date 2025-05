Predstavenie nového pápeža Leva XIV. verejnosti zažili vo Vatikáne aj východniari – VIDEO

z Vatikánu a Ríma od vyslanej redaktorky SITA Márie Frisovej



10.5.2025 (SITA.sk) -Za úžasné a elektrizujúce, ale aj milosť a dar označili Slováci možnosť zažiť zvolenie nového pápeža Leva XIV. a následne jeho predstavenie na Námestí sv. Petra vo Vatikáne. Po tom, ako z komína Sixtínskej kaplnky začal stúpať biely dym, utekali k Vatikánu, kde sa na námestí zišlo stotisíc ľudí. S 8. májom 2025 sa im už navždy bude spájať tento mimoriadny zážitok, v prípade niektorých aj humorný.Viacerí turisti a pútnici, ktorí boli vo štvrtok podvečer na námestí, keď sa na lodžii Baziliky sv. Petra po prvýkrát objavil americký kardinál Robert Francis Prevost, nový pápež Lev XIV., sa tam vrátili aj v piatok. Už v pokojnejšej atmosfére porozprávali pre agentúru SITA o svojich dojmoch i tom, aká bola ich cesta na námestie.Medzi pútnikmi bol aj Edmond z Popradu, ktorý prišiel s rodinkou do Ríma vo štvrtok dopoludnia. Následne ich čakal program pri Koloseu, potom sa vybrali k hrobu pápeža Františka."Boli sme tam na svätej omši a práve počas nej sme sa dozvedeli, aj kňaz to potom oznámil, že bol zvolený nový pápež, čo nás veľmi potešilo. Ešte v danú chvíľu sme sa rozhodli s rodinkou presunúť na námestie do Vatikánu," opísal.Hoci rýchle nasadli na metro a zviezli sa k Vatikánu, na námestie sa už nedostali. "Všade bolo veľa ľudí, takže sme sa ocitli niekde na kraji, ale tá atmosféra, to bolo úžasné," povedal.Meno nového pápeža mu v tom čase nič nehovorilo, postupne sa o ňom začal dozvedať viac a viac. Potešilo ho, že ešte ako kardinál mal prísť v najbližších mesiacoch na Slovensko, i keď tento plán zmenilo konkláve. "Verím, že bude dobrým pápežom, ktorý prinesie pokoj," dodal.Mirka s priateľkou z Bratislavy sa v Ríme v čase voľby nového pápeža ocitli náhodne. "Letenky sme si kupovali v decembri," hovorí s tým, že v tom čase ani netušili, akej významnej udalosti budú svedkami. Na to, akej farby bude dym vychádzajúci z komína Sixtínskej kaplnky, čakali na námestí ešte v prvý deň konkláve "Vtedy sme tam boli viac ako dve a pol hodiny, vo štvrtok sme si preto povedali, že máme čas a oddýchneme si ešte na izbe. Ubytovanie máme blízko Vatikánu, sedeli sme na balkóne a zrazu sme počuli strašný krik. Na internete sme sa dočítali, že sa objavil biely dym," zaspomínala si.Aj ony tak rýchle vybehli vonku a smerovali k bazilike. "Bola to tlačenica, mali sme problém dostať sa na námestie, ale nakoniec sa to podarilo a videli sme veľmi pekne aj na balkón," hovorí s tým, že napriek veľkému počtu ľudí, bola atmosféra úžasná až elektrizujúca.Pútničky zo Spiša sa na otázku, ako si spomínajú na zvolenie nového pápeža, rozosmejú. "Mysleli sme si, že sa dym objaví až po druhom hlasovaní, na námestie sme sa teda tak skoro ani nechystali. Boli sme tesne pred detektormi, keď začali ľudia tlieskať," hovorí mladá východniarka. Spolu s jej súputníčkou prepuknú do smiechu opisujúc, ako niektorí z ich skupiny začali preskakovať zátarasy."Naši páni farári začali prví skákať a za nimi išiel ľud Boží, teda ďalšie tety," vysvetlila s úsmevom Monika. "Babky, ktoré už nevládali chodiť po celodennom putovaní, zrazu ožili a dokázali skákať cez zátarasy," dodala jej kamarátka.Všetkým sa ale podľa nich podarilo zažiť a vidieť nového pápeža, keď vyšiel na balkón. "My dve sme to aj veľmi osobne prežívali, bolo nám ľúto za pápežom Františkom , tak sme si aj poplakali. Chce to čas, kým si zvykneme na nového pápeža," dodali obe už s vážnosťou.Pútnik Daniel hovorí o obrovskej milosti a dare zažiť moment zvolenia nového pápeža priamo vo Vatikáne. Jeho skupina, ktorá sem prišla na púť z farnosti spod Tatier, už biely dym nestihla, na námestie sa im však podarilo dostať. "Boli sme veľmi radi, že sme stihli príchod a príhovor Svätého Otca, pápeža Leva XIV., bolo to veľmi silný zážitok," opísal.Ani Miriam z Popradu by ešte pred pár dňami nenapadlo, že sa ocitne vo Vatikáne pri dôležitej udalosti. Pracovnú cestu do Ríma mala naplánovanú na piatok popoludnie. "Kolegyňa mi spomenula, že sa v piatok chystá štrajk niektorých aeroliniek. Navrhla mi, aby som odletela o deň skôr, pre istotu. A tak som vo štvrtok ráno, celkom nečakane, vstúpila do Ríma," vysvetľuje.Jej kroky podľa jej slov okamžite smerovali, ako pri každej ceste sem, najprv do Baziliky sv. Petra. O šiestej večer sa tam konala svätá omša, ktorú však prešušil mohutný výkrik radosti, ktorý bolo počuť z námestia. "Ľudia sa zdvihli a bežali von. Dokonca aj niektorí účastníci omše. Všetkým bolo jasné, že vyšiel biely dym a bol zvolený pápež," povedala.Napriek všetkému ostala v bazilike až do konca omše, chcela sa pomodliť za zvoleného pápeža. "Organizátori nás po skončení nasmerovali do sektoru tesne pod balkónom, odkiaľ mal nový pápež pozdraviť svet. Bola som na mieste, kam sa dostanete len raz za život, ak vôbec. Ľudia spievali, skandovali, modlili sa. A potom to zaznelo: "Habemus Papam!"," spomína si.A rovnako aj na to, že ešte dlho nevedela, ani ľudia v jej okolí, kto je novým pápežom. Jeho meno prepočuli. "Videli sme pápeža, počuli sme pápeža, ale nevedeli sme, kto to je. Internet nefungoval, sieť skolabovala. Námestie bolo plné ľudí, ale nikto nevedel, koho vlastne vítame. Ani Američania vedľa mňa," vraví.Nakoniec sa predsa len z smsky od manžela dozvedela, že ide o kardinála z Ameriky. "Keď som tú správu povedala Američanom okolo mňa, neverili. Objímali sa, plakali, ďakovali," dodala.