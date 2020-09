Papier, vďaka ktorému ste sa mali vyhnúť noseniu rúška, môžete zahodiť. Je to hoax

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8.9.2020 - Polícia SR upozorňuje na klamlivý dokument, ktorého nositeľ nemusí nosiť rúško na miestach, kde je to povinné. Policajti však toto tvrdenie vyvracajú. Radia dodržiavať pravidlá, zákony a nariadenia týkajúce sa obmedzenia šírenia koronavírusu tak ako v období od marca do mája. Informovali o tom vo svojom profile venovanému hoaxom a podvodom na sociálnej sieti.Policajti podotýkajú, že uvádzaný predpis v dokumente, ktorý upravuje zoznam ľudských nebezpečných nákazlivých chorôb, je obsolentný a pre činnosť polície SR v súčasnej dobe bezpredmetný.Zároveň poukazujú, že ich citované vyjadrenie o skončení krízovej situácie má informatívny charakter a uvádzajú sa v ňom možnosti ďalšieho trestnoprávneho postihu v súvislosti s COVID-19, ak by mimoriadna situácia bola opätovne vyhlásená. Dodávajú, že pri nenosení rúška je vyvodenie administratívnej zodpovednosti možné a príslušné správne orgány porušenie tejto povinnosti sankcionujú.