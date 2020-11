Pár našiel pri prechádzke veľmi vzácny nález, správa od nemeckého vojaka má viac ako sto rokov

Ťažko čitateľný odkaz

Kapsulu s odkazov vystavia v múzeu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.11.2020 - Pár vo Francúzsku náhodou objavil správu, ktorú pred viac ako storočím poslal nemecký vojak s pomocou poštového holuba.Na drobnú hliníkovú kapsulu so správou narazila dvojica počas prechádzky v regióne Alsasko, informuje spravodajský portál BBC s tým, že sa tak stalo ešte v septembri.Spomínaný vojak sídlil na základni v Ingersheime, ktorý je v súčasnosti vo Francúzsku, no vtedy patril Nemecku. Odkaz napísaný ťažko čitateľnou nemčinou nesie dátum 1910 alebo 1916.Podľa kurátora Dominiquea Jardyho z Múzea Linge v Orbey, ktoré sa nachádza neďaleko miesta nálezu, je to pravdepodobne však prvý rok.Jardy sa pre denník Le Parisien vyjadril, že "veľmi vzácny" nález vyšiel zo zeme na povrch v priebehu času, rovnako ako mnoho vojenských pozostatkov z prvej svetovej vojny.Pár kapsulu s odkazom po náleze odniesol do spomínaného múzea, ktoré si pripomína bitku o vrchol Le Linge v roku 1915, a tam ho budú aj vystavovať.Kurátor sa vyjadril, že kontaktoval svojho nemeckého priateľa, aby mu hlásenie preložil. Podľa neho obsahuje podrobnosti o vojenských manévroch.