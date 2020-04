Pár pozitívnych testov na koronavírus snahu o reštart NHL nezastaví, tvrdí zástupca komisára Daly

Pozitívne testy nezastavia snahu obnoviť NHL

Zápasy bez divákov

25.4.2020 (Webnoviny.sk) - Rovnako ako ďalšie súťaže po celom svete v rôznych odvetviach aj v zámorskej NHL neustále skúmajú možnosti na pokračovanie prerušenej sezóny 2019/2020.Na svetlo sveta sa dostali už mnohé dohady o možnostiach, no podľa zástupcu komisára Billa Dalyho ani jednu z nich neovplyvní, ak sa objavia pozitívne testy na ochorenie COVID-19 u niektorých osôb v kluboch či vedení ligy."Všetko bude závisieť od aktuálnej situácie, faktov a okolností. Nemyslím si však, že jeden aj viac pozitívnych testov celú našu snahu o reštart zastaví," povedal Daly pre kanadskú TSN.V súčasnosti je najreálnejšia možnosť obnovenia aktuálnej sezóny NHL v júli. Hralo by sa v štyroch rôznych mestách bez prítomnosti divákov. Hovorí sa o mestách Edmonton, Raleigh či St. Paul.Proti možnému reštartu hokejovej profiligy však hovorí stanovisko šéfky Úradu verejného zdravotníctva v kanadskej Alberte Deeny Hinshawovej. Podľa nej by malo byť až do konca leta zakázané organizovať podujatia a festivaly pre viac ako 15 osôb.