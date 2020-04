Rekordér ruskej zbornej Maľcev už nie je v umelom spánku, hovoril s ním jeho syn

Stav sa zlepšuje

Rekordný strelec

26.4.2020 - Legendárny hokejový útočník Alexander Maľcev už nie je v umelom spánku, v ktorom sa nachádzal po plánovanej operácii v Nemecku. Novinky o zdravotnom stave deväťnásobného majstra sveta a dvojnásobného olympijského víťaza priniesol jeho nevlastný syn Alexej Pervov."Včera som s ním hovoril, jeho stav sa zlepšuje. Zatiaľ však nie je známe, kedy ho budú môcť previezť do Ruska. Chce to čas," uviedol Pervov, cituje ho agentúra TASS aj ďalšie ruské zdroje.Jedna z ústredných postáv histórie sovietskeho a ruského hokeja sa v pondelok dožila 71 rokov. Vtedy bol Maľcev ešte v umelom spánku, o čom informoval jeho bývalý reprezentačný spolupútnik Vladimir Krikunov."Lekári sú optimistickí a tvrdia, že všetko bude v poriadku. Všetci dúfame v úspešné ukončenie liečby," povedal Krikunov, súčasný tréner Dinama Moskva v KHL.Maľcev v drese Sovietskeho zväzu odohral počas15 sezón 319 zápasov a z majstrovstiev sveta má v zbierke 12 medailí (9-2-1). Trikrát sa stal najproduktívnejším hráčom na MS. V sovietskom drese strelil rekordných 212 gólov, čo je národný rekord.Na klubovej úrovni pôsobil v Diname Moskva a v roku 1999 ho slávnostne uviedli do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). V súčasnosti je aj viceprezident Dinama Moskva.