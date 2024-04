Paradajs Photo Fest – Banská Štiavnica vstupuje na scénu medzinárodných fotografických festivalov

19.4.2024 (SITA.sk) -Za festivalom organizačne stojí Ján Viazanička, fotograf a šéfredaktor etablovaného online magazínu venovanému fotografii – DOKUMENT MAGAZÍN, ktorý svojím obsahom už dávno presiahol žáner dokumentárnej fotografie, a Vanda Mesiariková, fotografka, ktorá voľne plynie pomedzi tradičné fotografické žánre a vo svojich projektoch prepája fotografiu s ďalšími médiami. Festival spoločne pripravujú v spolupráci s mestom Banská Štiavnica, miestnymi galériami a neziskovými organizáciami a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia, ktorý je zároveň hlavným partnerom festivalu."Počas úvodného festivalového víkendu ponúkame návštevníkom otvorenie všetkých šestnástich výstav s osobnou účasťou všetkých autorov. Tejto šnúre vernisáží sme dali podobu spoločného putovania za fotografiou scenériou Banskej Štiavnice a jej okolia. Navštívime spolu výstavy v historických budovách, galériách, kultúrnych centrách, ale tiež v Antikvariátiku, turistickom centre a dokonca aj na sídlisku – legendárnej Drieňovej. Pestrosť výstavných priestorov dopĺňajú site specific výstavy v bezprostrednom prírodnom okolí mesta," hovorí Ján Viazanička, organizátor festivalu.Paradajs Photo Fest si svoj názov berie od rovnomenného vrchu v Štiavnických vrchoch, západne od centra Banskej Štiavnice. Festival na sopke, štiavnickom stratovulkáne, no nielen tam.Téma prvého ročníka sa sama pohráva so slovom "paradajs" – jeho cudzojazyčným významom – a kladie si otázku: Čo je raj? Je to mesiac festivalu – máj, kedy sa všetko začína prebúdzať, kvitne flóra a z ohriatej zeme vychádza nový život? Je to mesto, ktoré festival hostí, Banská Štiavnica, ktorá sa každoročne v tomto období pripravuje na novú návštevnícku turistickú sezónu? Je to pradávna sila prírody, ktorá Štiavnici prepustila miesto v kráteri jednej z najväčších vyhasnutých sopiek v Európe? Je to striebro a zlato, ktoré sa tu kedysi ťažilo a ktoré dostalo Banskú Štiavnicu na významné miesto na mape už v stredovekej Európe? Alebo ten raj máme každý vo svojich predstavách úplne iný?Historické periódy, architektúra, očarujúca atmosféra, veľkolepé vodné diela – tajchy a všadeprítomná príroda spravili z Banskej Štiavnice miesto, ktoré priťahuje svojou energiou zástupy ľudí naprieč generáciami a národnosťami. Vrch nad mestom je dominanta, na ktorú chcete vystúpiť, a výhľadom z neho si metaforicky potvrdiť jeho názov – Paradajs.Viac info: www.paradajsphotofest.sk Informačný servis