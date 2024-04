Šéfinšpektorka Erika Fosterová je späť. Anjel smrti od Roberta Bryndzu

A naozaj. Anjel smrti prináša to, čo máme u Roberta Bryndzu radi – zaujímavá a napínavá zápletka, nečakané zvraty a skvele vykreslené postavy.

Detektív šéfinšpektor Erika Fosterová nájde vysokopostaveného politika Nevilla Lomasa nahého, zviazaného a mŕtveho vo vlastnej posteli. Pri ňom tri polaroidové fotografie podpísané menom Annabelle...

Vedenie Metropolitnej polície však rýchlo rozhodne, že jeho smrť netreba vyšetrovať. Prípad odložia, no len do chvíle, keď sa objaví ďalšia mŕtvola, tentoraz slávnej futbalovej hviezdy. Navyše, Erika a jej tím s týmito vraždami spoja aj smrť známeho režiséra. Polícia už nemôže ignorovať to, čo je očividné: v Londýne úraduje sériový vrah, ktorý si chce vybaviť účty.

Výsledky vyšetrovania sú však trochu mätúce. Na záberoch z priemyselných kamier sa objaví päť podozrivých žien... a všetky sú si na nerozoznanie podobné. Pri pátraní po ich totožnosti Erika niekoľkokrát narazí na zmienku o sexuálnej pracovníčke, ktorá má špinu na toľkých vplyvných mužov, že to znervózňuje aj tých najmocnejších politikov a vedenie Metropolitnej polície.

Čas do ďalšieho útoku vraha sa kráti a je na Erike, aby rozplietla sieť dôkazov a zodpovedala zásadné otázky: Čo spája obete? Kto ďalší je zapletený do škandálu? A ako ďaleko sú mocní ochotní zájsť, aby ochránili svoje vlastné záujmy?

Podal Erike plastové vrecko na dôkazy. Vnútri boli tri polaroidové fotky. Erika si ich prezrela s ťažkým pocitom v hrudi. Na prvej bol Jamie Teague odfotený zhora, ako leží na posteli s nebesami v šortkách. Civel do objektívu nezaostrenými očami a s rozšírenými zreničkami, v očiach však mal záblesk vzdoru. Akoby sa istá jeho časť snažila brániť. Na druhej fotografii bola jeho tvár zblízka a zrejme sa kvôli niečomu strhol. Žeby kvôli blesku? napadlo Erike. Alebo niečomu inému. Na tretej polaroidovej fotke bol zviazaný povrazom. Do fotografie siahala ruka v čiernej rukavici a stláčala mu nos s prstami a dlaňou pritisnutou na jeho ústach. Oči mal otvorené a svaly a šľachy sa mu napínali na tele, akoby bojoval so svojimi putami. Na bielom spodku fotografií uvidela rovnaký podpis:

ANNABELLE

vás vtiahne, má to potrebné napätie, intrigy, zákulisné hry. Je tam pomsta, zneužívanie, akcia, zvraty a samozrejme sériový vrah, ktorý stále uniká.Typická Erika je stále húževnatá, nedá sa odradiť, hoci ju označujú za neriadenú strelu a nemala by vyšetrovať takéto citlivé prípady. No zdá sa, že jedine ona má skúsenosti a schopnosti vypátrať sériového vraha. Stihne to, kým dôjde k ďalšej vražde?