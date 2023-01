Paragraf 363 sa používa čím ďalej tým menej, tvrdí Žilinka a ako dôkaz vytiahol čísla

Znižujúci sa trend

Uplatnil sa v najmenej prípadoch

3.1.2023 (Webnoviny.sk) - Oproti predchádzajúcim rokom v roku 2022 došlo k zníženiu počtu prípadov uplatnenia paragrafu 363 Trestného poriadku, podľa ktorého „generálny prokurátor zruší právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon“.Ako informoval hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan, vyplýva to zo štatistík vedených prokuratúrou.„Generálna prokuratúra SR v roku 2022 zaevidovala celkom 608 návrhov na zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní, ktoré bol generálny prokurátor povinný vybaviť. V roku 2021 bolo 638 takých návrhov, v roku 2020 ich bolo 523, v roku 2019 to bolo 457, v roku 2018 ich bolo 499, v roku 2017 išlo o 466 a v roku 2016 celkom 608 návrhov," povedal Skladan Znižujúci sa trend používania paragrafu 363 podľa neho najpriliehavejšie preukazujú údaje o podiele zrušených právoplatných rozhodnutí generálnym prokurátorom na celkovom počte podaných návrhov oprávnených osôb v jednotlivých rokoch.„V roku 2022 tento podiel predstavoval za Slovenskú republiku 13,65 %, v roku 2021 bol tento podiel 13,95 %, v roku 2020 to bolo 16,25 %, v roku 2019 dokonca 19,26 %, v roku 2018 predstavoval 18,44 %, v roku 2017 išlo o 18,45 % a v roku 2016 to bolo 15,13%," uviedol hovorca.V roku 2020 bol podľa neho tento podiel pri rozhodnutiach okresných a krajských prokuratúr 16,41 % a pri rozhodnutiach Úradu špeciálnej prokuratúry 15 %, v roku 2021 predstavoval podiel pri rozhodnutiach okresných a krajských prokuratúr 15,15 % a pri rozhodnutiach ÚŠP 9,23 %, oproti tomu v roku 2022 podiel pri rozhodnutiach okresných a krajských prokuratúr bol 14,86 % a pri rozhodnutiach ÚŠP 8,54 %.Za ostatných sedem rokov podľa Skladana aj v absolútnych číslach došlo v roku 2022 k najnižšiemu počtu prípadov, v ktorých bol uplatnený daný paragraf, keď sa tak stalo v 83 veciach.„V roku 2021 to bolo 89 prípadov, 85 v roku 2020, 88 v roku 2019, 92 v roku 2018, 86 v roku 2017 a 92 v roku 2016. Tento účinný prostriedok nápravy, zaručujúci odstránenie porušenia zákonnosti ešte v prípravnom konaní, bol aplikovaný, keď bolo v rozhodnutiach prokurátora alebo policajta, alebo v konaní, ktoré im predchádzalo, zistené porušenie zákona a nápravu nebolo možné zabezpečiť inými právnymi prostriedkami prokurátora," dodal Skladan.