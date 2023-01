Ruský vojenský bloger spochybnil oficiálne údaje o desiatkach obetí v Makijivke, Ukrajina hovorí o stovkách

„Tragédia v Makijivke“

Údaje „vyjasňujú“

Jeden z najsmrteľnejších ukrajinských útokov

3.1.2023 (Webnoviny.sk) - Ruský vojenský bloger, ktorý pred niekoľkými týždňami dostal ocenenie od Vladimira Putina , spochybnil oficiálne údaje Moskvy o obetiach ukrajinského raketového útoku na ruské baraky v okupovanej východnej Ukrajine. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Semjon Pegov, ktorý bloguje pod aliasom WarGonzo, zverejnil v utorok prostredníctvom svojho kanálu na komunikačnej platforme Telegram päťminútové video, v ktorom sa vyjadruje k - podľa jeho slov - „tragédii v Makijivke“.„Napriek oficiálnemu vyhláseniu ministerstva obrany, presný počet obetí stále nie je známy,“ hovorí Pegov vo videu s tým, že podľa zdrojov, ktoré pracujú na mieste tragédie, ešte stále prehľadávajú trosky.„A, bohužiaľ, počet obetí tejto tragédie - útoku HIMARS na ubytovne novo mobilizovaných i slúžiacich vojakov, vrátane národnej gardy - môže byť vyšší,“ konštatuje podľa CNN.Ruské ministerstvo obrany v pondelok uviedlo, že pri ukrajinskom raketovom útoku na zariadenie s vojenským personálom v okupovanej Doneckej oblasti prišlo o život 63 ruských vojakov.Ukrajinská armáda tvrdí, že pri útoku na budovu v meste Makijivka, kde boli umiestnené ruské sily, zahynulo asi 400 ruských vojakov a ďalších 300 utrpelo zranenia, pričom údaje podľa nich „vyjasňujú“.Toto tvrdenie nebolo možné nezávisle overiť, no ak by sa tieto informácie potvrdili, bol by to jeden z najsmrteľnejších ukrajinských útokov na ruské ciele od začiatku vojny.Pegov pritom nie je sám, kto spochybňuje ruskú oficiálnu verziu. Proruský komentátor Igor Girkin sa v pondelok vyjadril, že mŕtvych a zranených sú stovky, i keď presné číslo nie je známe, pretože veľký počet je stále nezvestný.Budova bola podľa neho takmer úplne zničená a obete boli najmä z radov nedávno zmobilizovaných vojakov. Škody podľa neho ešte zhoršila skutočnosť, že v rovnakej budove ako vojaci, bola uskladnená aj munícia.