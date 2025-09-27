Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 27.9.2025
 Meniny má Cyprián
27. septembra 2025

Paralympijský výbor zrušil všetky sankcie voči Rusku a Bielorusku



Obom krajinám pred dvoma rokmi čiastočne pozastavili členstvo pre porušenie ústavných povinností v nadväznosti na inváziu Ruska na územie Ukrajiny.



Paralympijský výbor zrušil všetky sankcie voči Rusku a Bielorusku

Medzinárodný paralympijský výbor (MPV) sa na Valnom zhromaždení v juhokórejskom Soule rozhodol zrušiť všetky sankcie voči Rusku a Bielorusku vo svojej organizácii. Športovci z týchto krajín by tak mohli reprezentovať svoje krajiny na budúcoročných zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo.


Obom krajinám pred dvoma rokmi čiastočne pozastavili členstvo pre porušenie ústavných povinností v nadväznosti na inváziu Ruska na územie Ukrajiny. Toto rozhodnutie vracia obom krajinám všetky práva a privilégia členov MPV.

V programe zimných paralympijských hier však aktuálne figuruje šesť športov, ktoré sú pod gesciou medzinárodných federácií a v nich v súčasnosti platí zákaz štartu ruských a bieloruských športovcov pod vlajkou svojich krajín. Rozhodnutie o štarte Rusov a Bielorusku tak bude na jednotlivých medzinárodných federáciách. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) naproti tomu potvrdil na nadchádzajúce zimné olympijské hry svoje stanovisko, že športovci z Ruska a Bieloruska môžu štartovať len pod neutrálnou vlajkou. Informovala agentúra DPA.

