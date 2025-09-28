Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

27. septembra 2025

Hancko v prvom derby víťazne, Atetico zdolalo Real 5:2


Atletico sa posunulo na štvrté miesto tabuľky, Real je napriek prehre prvý, ale môže ho predbehnúť Barcelona.



Slovenský futbalista Dávid Hancko sa vo svojom prvom madridskom derby dočkal víťazstva. Jeho Atletico zdolalo doma Real rozdielom triedy 5:2 aj vďaka dvom gólom z druhého polčasu od Juliana Alvareza. Atletico sa posunulo na štvrté miesto tabuľky, Real je napriek prehre prvý, ale môže ho predbehnúť Barcelona, ktorá stráca dva body a v nedeľu privíta doma Real Sociedad San Sebastian.


Atletico malo lepší vstup do zápasu a v 14. minúte otvoril skóre hlavou Robin le Normand. Real sa dostal k prvej väčšej šanci až v 25. minúte, no hneď bola gólová v podaní peknej akcie a strely z uhla od Kyliana Mbappeho. Za obranu ho vysunul Arda Güler, ktorý o jedenásť minúte neskôr upravil na 2:1 pre hostí. Do šatní sa však išlo za vyrovnaného stavu, keďže v nadstavenom čase skóroval aktívny Alexander Sörloth. Po zmene strán úradoval Alvarez, v 50. minúte premenil pokutový kop po tom, čo Güler zasiahol v šestnástke nohou do hlavy le Normanda, a v 64. predviedol krásny priamy kop k ľavej žrdi, na ktorý si Thibaut Courtois síce siahol, ale gólu nezabránil. V nadstavenom čase ešte využil brejk striedajúci Antoine Griezmann a upravil na konečných 5:2. Pre Real to bola prvá prehra pod trénerom Xabim Alonsom.

Hancko hral na ľavom kraji obrany, kde zvádzal súboje najprv s Gülerom a potom aj so striedajúcim Francom Mastantuonom. Na ihrisku bol do 83. minúty, keď ho vystriedal Javi Galan. Slovenský reprezentant sa dostal aj k jednej strele a mal 23 úspešných prihrávok.

7. kolo La Ligy:

Atletico Madrid - Real Madrid 5:2 (2:2)
Góly: 14. le Normand, 45+3. Sörloth, 50. a 64. Alvarez (prvý z 11m), 90.+3 Griezmann - 25. Mbappe, 36. Güler. Rozhodca: Rojas, ŽK: Sörloth, Gonzalez, Lenglet, Simeone, Gallagher - Güler, Asencio, Carreras, Mastantuono

Atletico: Oblak - Llorente, le Normand, Lenglet, HANCKO (83. Galan) - Simeone (90.+2 Baena), Barrios, Koke, Gonzalez (83. Griezmann) - Sörloth (67. Gallagher), Alvarez (90.+2 Molina)
Real: Courtois - Carvajal (59. Camavinga), Militao (46. Asencio), Huijsen (89. Garcia), Carreras - Güler (59. Mastantuono), Valverde, Tchouameni, Vinicius - Bellingham (70. Rodrygo), Mbappe

Getafe CF - Levante UD 1:1 (0:1)
Góly: 57. Iglesias - 26. Romero


Tagy: Dávid Hancko
