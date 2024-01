Paralympionik Pistorius sa dostal na slobodu skôr, za vraždu priateľky si odsedel deväť rokov

Musí plniť prísne podmienky

Steenkampovej matka nebola proti jeho prepusteniu

Odpykať si musel polovicu trestu





Oscar Pistorius získal šesť zlatých medailí na paralympijských hrách v kategórii T44 v šprintoch na 100, 200 či 400 metrov. V roku 2012 sa predstavil na OH 2012 v Londýne, kde na 400 m nepostúpil zo semifinále a bol súčasťou štafety JAR na 4x400 m, ktorá skončila ôsma a po dopingu dvoch členov ruského kvarteta figuruje vo výsledkoch na 7. pozícii.





5.1.2024 (SITA.sk) - Znevýhodneného atléta Oscara Pistoriusa v piatok ráno podmienečne prepustili na slobodu, stalo sa tak necelých 11 rokov po tom, čo zavraždil svoju priateľku Reevu Steenkampovú. Na Valentína v roku 2013 niekoľkokrát strelil do Steenkampovej cez dvere kúpeľne. Neskôr tvrdil, že si ju pomýlil s vlamačom. Šesťnásobného paralympijského šampióna odsúdil juhoafrický súd v roku 2016 na 13 rokov väzenia, v jeseni 2023 však uspel so žiadosťou o prepustenie po odpykaní si polovice trestu. Za mrežami strávil takmer deväť rokov.Agentúra AP upozornila, že až do decembra 2029 bude Pistorius na slobode, no musí plniť prísne podmienky, ktoré súd určil pri jeho prepustení. Nahlásené miesto pobytu smie opustiť iba v určených hodinách, musí sa zdržať konzumácie alkoholu a súd mu nariadil, aby absolvoval program na zvládanie hnevu či program zameraný na boj proti násiliu na ženách. Musí tiež vykonávať verejnoprospešné práce.Samozrejmosťou budú neohlásené návštevy úradníkov, pravidelne sa musí hlásiť úradom a až do konca pôvodného trestu nesmie hovoriť s médiami. Ak niektorú podmienku poruší, môže sa vrátiť späť za mreže.Steenkampovej matka oficiálne nebola proti jeho prepusteniu, ale v liste zaslanom príslušnej komisii, ktorá riešila jeho oslobodenie, sa opýtala, či Pistoriusove "obrovské problémy so stavmi hnevu a frustrácie" boli počas pobytu za mrežami aj reálne vyriešené.Otec zavraždenej modelky zomrel v septembri 2023, lebo sa nevedel vyrovnať so stratou milovanej dcéry.Pistorius uspel pri so žiadosťou o podmienečné prepustenie na druhý pokus. Prvú možnosť mu zrušili v marci 2023, pretože komisia chybne usúdila, že minimálna doba trestu, ktorú si musí odsedieť pred prípadným oslobodením, uplynie až v auguste 2024.Páchatelia odsúdení na viac ako dva roky väzenia v Juhoafrickej republike si musia odpykať minimálne polovicu trestu, aby mali nárok na podmienečné prepustenie. Podľa dokumentov si Pistorius odpykal polovicu trestu už 21. marca 2023.Aktuálne 37-ročný Pistorius v súvislosti s vraždou Steenkampovej tvrdil, že si v polospánku pomýlil obeť s možným narušiteľom súkromia a cez zatvorené kúpeľňové dvere strieľal na domnelého vlamača.