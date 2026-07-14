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 24hod.sk    Šport

14. júla 2026

Pardavý má nepríjemný problém. Po festivale ho zastavili policajti, mal nafúkať a vzali mu vodičský preukaz – FOTO


Tagy: Alkohol slovenská polícia Slovenskí hokejisti Trest

Bývalý reprezentant a legenda trenčianskeho hokeja mala od nasledujúcej sezóny zaujať post asistenta Todda Woodcrofta. Člen realizačného tímu slovenskej hokejovej reprezentácie Ján Pardavý si údajne ...



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3j2a0006 scaled 1 676x451 14.7.2026 (SITA.sk) - Bývalý reprezentant a legenda trenčianskeho hokeja mala od nasledujúcej sezóny zaujať post asistenta Todda Woodcrofta.


Člen realizačného tímu slovenskej hokejovej reprezentácie Ján Pardavý si údajne sadol za volant po požití alkoholu na jubilejnom 30. ročníku festivalu Pohoda v Trenčíne.

Pôvodná informácia znela, že mal nafúkať a stráviť celú noc v cele policajného zaistenia, no neskôr sa to korigovalo na to, že napokon v CPZ neskončil.

"Policajti odchytávali šoférov ako túlavé mačky. Vodičov, ktorí nafúkali, bolo viac než dosť, všetci by sa do CPZ nepomestili, a tak si v nich nechali len ,ťažšie prípady´. Pardavý medzi nimi nebol, odišiel skôr, avšak bez vodičského preukazu," prezradil anonymný zdroj webu sport24.sk.

"Vzhľadom na ochranu osobných údajov, ako aj s ohľadom na prezumpciu neviny, nie je možné poskytovať bližšie informácie ku konkrétnym osobám," povedala krajská policajná hovorkyňa v Trenčíne Petra Klenková.

Bývalý reprezentant a legenda trenčianskeho hokeja mala od nasledujúcej sezóny zaujať post asistenta Todda Woodcrofta. Či sa po potvrdení tejto informácie niečo zmení, ukážu len najbližšie týždne.



Fotogaléria: Ján Pardavý






Vedenie Dukly Trenčín a samotný Pardavý sa k incidentu nevyjadrili. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) prostredníctvom hovorcu Petra Jánošíka však stručne odpovedal.

"Slovenský zväz ľadového hokeja nedisponuje žiadnou oficiálnou informáciou, ktorá by potvrdzovala uvádzané tvrdenia," znelo v odpovedi pre spomenutý portál.


Zdroj: SITA.sk - Pardavý má nepríjemný problém. Po festivale ho zastavili policajti, mal nafúkať a vzali mu vodičský preukaz – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Alkohol slovenská polícia Slovenskí hokejisti Trest
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