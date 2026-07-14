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14. júla 2026
Futbalová bejbymánia v Peru! Stovkám novorodencov dávajú meno Haaland, najviac je tam Neymarov
Peruánski rodičia sa pri deťoch radi nechajú inšpirovať menami slávnych futbalistov. Nórski futbalisti svojou spanilou jazdou svetovým šampionátom inšpirovali milióny ľudí k zdieľaniu ich bojového ...
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14.7.2026 (SITA.sk) - Peruánski rodičia sa pri deťoch radi nechajú inšpirovať menami slávnych futbalistov.
Nórski futbalisti svojou spanilou jazdou svetovým šampionátom inšpirovali milióny ľudí k zdieľaniu ich bojového pokriku "Row", ale niektorých motivovali aj iným spôsobom.
Konkrétne v juhoamerickej krajine Peru sa viacero novopečených rodičov zrejme zaľúbilo do nórskeho útočníka Erlinga Haalanda a rozhodlo sa svojich potomkov pomenovať po tomto ostrostrelcovi Manchestru City.
Podľa peruánskeho štatistického úradu až 468 novorodencov od začiatku MS 2026 dostalo meno Haaland a 91 z nich dokonca plné meno Erling Haaland. Práve Haaland bol hybnou silou nórskeho prekvapenia v Severnej Amerike a Mexiku. Svoju krajinu potiahol siedmimi gólmi až do štvrťfinále a v osemfinále dvoma zásahmi "poslal" domov veľkú Brazíliu.
"U nás je nepísaná tradícia, že futbalové hviezdy slúžia obyvateľom krajiny ako inšpirácia na mená pre svoje deti. Čím slávnejší futbalista, tým viac potomkov dostane po ňom meno," objasnil hovorca štatistického úradu Iván Torres podľa facebookového profilu TV Nova.
Svoje slová doplnil o konkrétne čísla. V nedávnej minulosti suverénne najviac detí narodených Peru dostalo meno po Brazílčanovi Neymarovi, bolo och viac ako 33-tisíc.
Aktuálne je okrem Haalanda v kurze najmä Lamine Yamal s 1241 pomenovanými novorodencami a viac než tri tisícky detí dostalo meno Messi, z toho 292 kompletne Lionel Messi. Cristiano Ronaldo rovnako nechýba v tejto šialenej štatistike s 1185 deťmi nesúcimi jeho meno.
Haaland je však iná káva, keďže nepochádza zo španielsky či portugalsky hovoriaceho sveta, ale zo severu Európy. S Peruáncami nezdieľa kultúrne ani historické väzby, napriek tomu si ho obľúbili pre jeho rozhodnosť a šikovnosť v strieľaní gólov. Popularita Haalanda sa zrkadlí aj na sociálnych sieťach. Len na Instagrame počas MS 2026 stúpol počer followerov u 25-ročného rodáka z anglického Leedsu zo 45 na 67 miliónov.
"Šesťdesiat miliónov? To je šialené číslo. Ďakujem vám všetkým," reagoval na svojom profile Haaland.
Zdroj: SITA.sk - Futbalová bejbymánia v Peru! Stovkám novorodencov dávajú meno Haaland, najviac je tam Neymarov © SITA Všetky práva vyhradené.
Nórski futbalisti svojou spanilou jazdou svetovým šampionátom inšpirovali milióny ľudí k zdieľaniu ich bojového pokriku "Row", ale niektorých motivovali aj iným spôsobom.
Konkrétne v juhoamerickej krajine Peru sa viacero novopečených rodičov zrejme zaľúbilo do nórskeho útočníka Erlinga Haalanda a rozhodlo sa svojich potomkov pomenovať po tomto ostrostrelcovi Manchestru City.
Podľa peruánskeho štatistického úradu až 468 novorodencov od začiatku MS 2026 dostalo meno Haaland a 91 z nich dokonca plné meno Erling Haaland. Práve Haaland bol hybnou silou nórskeho prekvapenia v Severnej Amerike a Mexiku. Svoju krajinu potiahol siedmimi gólmi až do štvrťfinále a v osemfinále dvoma zásahmi "poslal" domov veľkú Brazíliu.
Podľa slávnych hráčov
"U nás je nepísaná tradícia, že futbalové hviezdy slúžia obyvateľom krajiny ako inšpirácia na mená pre svoje deti. Čím slávnejší futbalista, tým viac potomkov dostane po ňom meno," objasnil hovorca štatistického úradu Iván Torres podľa facebookového profilu TV Nova.
Svoje slová doplnil o konkrétne čísla. V nedávnej minulosti suverénne najviac detí narodených Peru dostalo meno po Brazílčanovi Neymarovi, bolo och viac ako 33-tisíc.
V kurze sú aj Messi a Yamal
Aktuálne je okrem Haalanda v kurze najmä Lamine Yamal s 1241 pomenovanými novorodencami a viac než tri tisícky detí dostalo meno Messi, z toho 292 kompletne Lionel Messi. Cristiano Ronaldo rovnako nechýba v tejto šialenej štatistike s 1185 deťmi nesúcimi jeho meno.
Žiadne väzby
Haaland je však iná káva, keďže nepochádza zo španielsky či portugalsky hovoriaceho sveta, ale zo severu Európy. S Peruáncami nezdieľa kultúrne ani historické väzby, napriek tomu si ho obľúbili pre jeho rozhodnosť a šikovnosť v strieľaní gólov. Popularita Haalanda sa zrkadlí aj na sociálnych sieťach. Len na Instagrame počas MS 2026 stúpol počer followerov u 25-ročného rodáka z anglického Leedsu zo 45 na 67 miliónov.
"Šesťdesiat miliónov? To je šialené číslo. Ďakujem vám všetkým," reagoval na svojom profile Haaland.
Zdroj: SITA.sk - Futbalová bejbymánia v Peru! Stovkám novorodencov dávajú meno Haaland, najviac je tam Neymarov © SITA Všetky práva vyhradené.
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