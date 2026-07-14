Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 14.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Kamil
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

14. júla 2026

Futbalová bejbymánia v Peru! Stovkám novorodencov dávajú meno Haaland, najviac je tam Neymarov


Tagy: Inšpirácie meno MS vo futbale 2026 Novorodenci Peru Popularita Rodičia

Peruánski rodičia sa pri deťoch radi nechajú inšpirovať menami slávnych futbalistov. Nórski futbalisti svojou spanilou jazdou svetovým šampionátom inšpirovali milióny ľudí k zdieľaniu ich bojového ...



Zdieľať
gettyimages 1489125899 676x451 14.7.2026 (SITA.sk) - Peruánski rodičia sa pri deťoch radi nechajú inšpirovať menami slávnych futbalistov.


Nórski futbalisti svojou spanilou jazdou svetovým šampionátom inšpirovali milióny ľudí k zdieľaniu ich bojového pokriku "Row", ale niektorých motivovali aj iným spôsobom.

Konkrétne v juhoamerickej krajine Peru sa viacero novopečených rodičov zrejme zaľúbilo do nórskeho útočníka Erlinga Haalanda a rozhodlo sa svojich potomkov pomenovať po tomto ostrostrelcovi Manchestru City.

Podľa peruánskeho štatistického úradu až 468 novorodencov od začiatku MS 2026 dostalo meno Haaland a 91 z nich dokonca plné meno Erling Haaland. Práve Haaland bol hybnou silou nórskeho prekvapenia v Severnej Amerike a Mexiku. Svoju krajinu potiahol siedmimi gólmi až do štvrťfinále a v osemfinále dvoma zásahmi "poslal" domov veľkú Brazíliu.

Podľa slávnych hráčov


"U nás je nepísaná tradícia, že futbalové hviezdy slúžia obyvateľom krajiny ako inšpirácia na mená pre svoje deti. Čím slávnejší futbalista, tým viac potomkov dostane po ňom meno," objasnil hovorca štatistického úradu Iván Torres podľa facebookového profilu TV Nova.

Svoje slová doplnil o konkrétne čísla. V nedávnej minulosti suverénne najviac detí narodených Peru dostalo meno po Brazílčanovi Neymarovi, bolo och viac ako 33-tisíc.


V kurze sú aj Messi a Yamal


Aktuálne je okrem Haalanda v kurze najmä Lamine Yamal s 1241 pomenovanými novorodencami a viac než tri tisícky detí dostalo meno Messi, z toho 292 kompletne Lionel Messi. Cristiano Ronaldo rovnako nechýba v tejto šialenej štatistike s 1185 deťmi nesúcimi jeho meno.

Žiadne väzby


Haaland je však iná káva, keďže nepochádza zo španielsky či portugalsky hovoriaceho sveta, ale zo severu Európy. S Peruáncami nezdieľa kultúrne ani historické väzby, napriek tomu si ho obľúbili pre jeho rozhodnosť a šikovnosť v strieľaní gólov. Popularita Haalanda sa zrkadlí aj na sociálnych sieťach. Len na Instagrame počas MS 2026 stúpol počer followerov u 25-ročného rodáka z anglického Leedsu zo 45 na 67 miliónov.

"Šesťdesiat miliónov? To je šialené číslo. Ďakujem vám všetkým," reagoval na svojom profile Haaland.


Zdroj: SITA.sk - Futbalová bejbymánia v Peru! Stovkám novorodencov dávajú meno Haaland, najviac je tam Neymarov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Inšpirácie meno MS vo futbale 2026 Novorodenci Peru Popularita Rodičia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pardavý má nepríjemný problém. Po festivale ho zastavili policajti, mal nafúkať a vzali mu vodičský preukaz – FOTO
<< predchádzajúci článok
Deschamps môže prekonať Beckenbauera, De la Fuente sa motivuje citátom od Juliusa Caesara

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 