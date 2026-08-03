|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 3.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jerguš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Pardubický kraj – kraj zážitkov
Pardubický kraj je tou najlepšou voľbou, nech už na dovolenke hľadáte čokoľvek. A my vám prinášame niekoľko dôvodov, prečo sa tento rok vybrať práve sem. Návštevu regiónu začnite v krajskom ...
Zdieľať
3.8.2026 (SITA.sk) - Pardubický kraj je tou najlepšou voľbou, nech už na dovolenke hľadáte čokoľvek. A my vám prinášame niekoľko dôvodov, prečo sa tento rok vybrať práve sem.
Návštevu regiónu začnite v krajskom meste. Keď sa povie Pardubice, väčšine z nás sa vybaví perník, ktorý sa stal aj symbolom mesta. Pardubice majú čo ponúknuť. Prekvapí vás jedinečný renesančný zámok, ktorý priamo susedí s centrom starého mesta. Najcennejšie zámocké priestory spoznáte v rámci prehliadky Pernštejnská rezidencia – najstaršia renesančná stavba v Čechách.
Krátkou prechádzkou cez tzv. Příhrádek sa dostanete na malebné Pernštýnské námestie, kde si môžete vychutnať kávu na terase a pokochať sa krásnymi fasádami meštianskych domov. Pozostatky mestského opevnenia predstavuje Zelená brána, ktorá je typickou dominantou Pardubíc.
Milovníci umenia si určite nesmú nechať ujsť prehliadku Gočárovej galérie, ktorá sa nachádza v novo zrekonštruovaných Automatických mlynoch. V ich areáli sídli aj multifunkčný konferenčný a umelecký priestor Silo, mestská galéria GAMPA a vzdelávacie centrum Sféra. A ak si chcete návštevu mesta spestriť, vyrazte na niektorú z akcií: Veľkú pardubickú alebo Zlatú prilbu.
Symbolom celého Pardubického kraja je neďaleký hrad Kunětická hora, ktorý na prelome 15. a 16. storočia vybudovali páni z Pernštejna. Môžete si prezrieť zrekonštruované priestory hradného paláca a kaplnky sv. Kataríny. Súčasťou prehliadky sú pivnice s archeologickými nálezmi, reprezentatívna rytierovská sála, zbrojnica, modernizovaná expozícia parforských lovov a výstup na vežu. A na deti tu čaká drak. Navštívte tiež obnovený Jurkovičov palác a prezrite si zreštaurované interiéry šiestej brány, vrátane tzv. Zeleného a Červeného salónika a expozície o rekonštrukcii hradného areálu.
Skutočným klenotom je Národný žrebčín Kladruby nad Labem, ktorý patrí medzi najstaršie žrebčiny na svete a zároveň je domovom najstaršieho pôvodného českého plemena koní – starokladrubského koňa. Kladrubské Polabie je zapísané na zozname UNESCO ako Krajina pre chov a výcvik slávnostných kočiarových koní v Kladrubách nad Labom. Zoznámite sa tu s históriou chovu, prezriete si nielen stajne, ale aj kočiarovňu a postrojovňu. Za návštevu stojí aj cisársky zámok, kde sa prenesiete do čias cisára Františka Jozefa I. a jeho manželky Alžbety, známej ako Sissi. Budete kráčať v ich stopách celkom dvanástimi štýlovo zariadenými sálami a nahliadnete aj do kostola sv. Václava a Leopolda, ktorý dali postaviť.
Za ďalšou pamiatkou zapísanou na zozname UNESCO sa vyberte do Litomyšľa. Nachádza sa tam renesančný zámok zo 16. storočia, známy svojou jedinečnou sgraffitovou výzdobou fasády s viac ako 8 000 sgraffitami, na ktorých sa podieľali predovšetkým talianski majstri. Prehliadkový okruh "Zámok rodu Thurn-Taxisovcov" dopĺňa expozícia "Novinky po rekonštrukcii". Môžete si prezrieť historické interiéry 2. poschodia z čias grófovského rodu Valdštejnovcov. Patria k nim najstaršia divadelná sála z 60. rokov 18. storočia, apartmány pre hostí a panská oratórium. Ale prečo je zámok zapísaný na zozname UNESCO? To sa dozviete v rovnomennej interaktívnej expozícii, ktorá mapuje históriu a architektúru zámku.
Ďalšie zaujímavosti v Litomyšli? Určite Smetanovo námestie alebo Kláštorné záhrady: miesto oddychu, kde si môžete posedieť pri dobrej káve. A nezabudnite ani na Zámecké návrší, kde nájdete rodný byt Bedřicha Smetanu, Regionálne múzeum a chrám Nájdenia svätého kríža. Najvýznamnejšou udalosťou v meste je hudobný festival Smetanova Litomyšl v areáli zámku.
Spoznajte tradíciu remesiel a fašiangových sprievodov v Skanzenu Vysočina. Na Veselom Kopci sa prejdite malebnou krajinou medzi ľudovými stavbami a predstavte si, ako sa kedysi žilo.
Za drevenými domčekmi sa vyberte aj do neďalekého Hlinska, do historickej časti nazývanej "Betlém".
V drevených domčekoch si môžete prezrieť dielne a obydlia tkáča, hračkára, obuvníka, pilníkára či továrenského robotníka; väčšina domčekov pochádza z druhej polovice 18. storočia. V jednom z domčekov nájdete aj expozíciu dedinských fašiangových sprievodov a masiek z Hlinecka. Táto folklórna tradícia je zapísaná na zozname UNESCO. Po celý rok je pre vás na Veselom Kopci aj v Betléme pripravených množstvo zaujímavých podujatí.
Výstup na horu, kde na vás čaká sloníča – to inde nezažijete. Na vrchol Králického Sněžníka vás dovedie hneď niekoľko značených trás a náučných chodníkov. Môžete sa vydať napríklad na výlet k prameňu rieky Moravy. Dolní Morava ponúka aktívne vyžitie v krásnej prírode. Vyberte sa na Cestu v oblakoch alebo sa prejdite po Sky Bridge 721 vo výške 95 metrov nad zemou. Budete mať pocit, že sa vznášate. Nezabudnuteľným zážitkom bude zjazd na horskej dráhe Mamutí. Rodiny s deťmi si užijú zábavné parky Mamutíkov, môžu si požičať bicykel alebo kolobežku, vyraziť na spoločný výlet alebo sa vyblázniť na trailoch.
Viac info na: www.vychodnicechy.info
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Pardubický kraj – kraj zážitkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Návštevu regiónu začnite v krajskom meste. Keď sa povie Pardubice, väčšine z nás sa vybaví perník, ktorý sa stal aj symbolom mesta. Pardubice majú čo ponúknuť. Prekvapí vás jedinečný renesančný zámok, ktorý priamo susedí s centrom starého mesta. Najcennejšie zámocké priestory spoznáte v rámci prehliadky Pernštejnská rezidencia – najstaršia renesančná stavba v Čechách.
Krátkou prechádzkou cez tzv. Příhrádek sa dostanete na malebné Pernštýnské námestie, kde si môžete vychutnať kávu na terase a pokochať sa krásnymi fasádami meštianskych domov. Pozostatky mestského opevnenia predstavuje Zelená brána, ktorá je typickou dominantou Pardubíc.
Milovníci umenia si určite nesmú nechať ujsť prehliadku Gočárovej galérie, ktorá sa nachádza v novo zrekonštruovaných Automatických mlynoch. V ich areáli sídli aj multifunkčný konferenčný a umelecký priestor Silo, mestská galéria GAMPA a vzdelávacie centrum Sféra. A ak si chcete návštevu mesta spestriť, vyrazte na niektorú z akcií: Veľkú pardubickú alebo Zlatú prilbu.
Symbolom celého Pardubického kraja je neďaleký hrad Kunětická hora, ktorý na prelome 15. a 16. storočia vybudovali páni z Pernštejna. Môžete si prezrieť zrekonštruované priestory hradného paláca a kaplnky sv. Kataríny. Súčasťou prehliadky sú pivnice s archeologickými nálezmi, reprezentatívna rytierovská sála, zbrojnica, modernizovaná expozícia parforských lovov a výstup na vežu. A na deti tu čaká drak. Navštívte tiež obnovený Jurkovičov palác a prezrite si zreštaurované interiéry šiestej brány, vrátane tzv. Zeleného a Červeného salónika a expozície o rekonštrukcii hradného areálu.
Skutočným klenotom je Národný žrebčín Kladruby nad Labem, ktorý patrí medzi najstaršie žrebčiny na svete a zároveň je domovom najstaršieho pôvodného českého plemena koní – starokladrubského koňa. Kladrubské Polabie je zapísané na zozname UNESCO ako Krajina pre chov a výcvik slávnostných kočiarových koní v Kladrubách nad Labom. Zoznámite sa tu s históriou chovu, prezriete si nielen stajne, ale aj kočiarovňu a postrojovňu. Za návštevu stojí aj cisársky zámok, kde sa prenesiete do čias cisára Františka Jozefa I. a jeho manželky Alžbety, známej ako Sissi. Budete kráčať v ich stopách celkom dvanástimi štýlovo zariadenými sálami a nahliadnete aj do kostola sv. Václava a Leopolda, ktorý dali postaviť.
Za ďalšou pamiatkou zapísanou na zozname UNESCO sa vyberte do Litomyšľa. Nachádza sa tam renesančný zámok zo 16. storočia, známy svojou jedinečnou sgraffitovou výzdobou fasády s viac ako 8 000 sgraffitami, na ktorých sa podieľali predovšetkým talianski majstri. Prehliadkový okruh "Zámok rodu Thurn-Taxisovcov" dopĺňa expozícia "Novinky po rekonštrukcii". Môžete si prezrieť historické interiéry 2. poschodia z čias grófovského rodu Valdštejnovcov. Patria k nim najstaršia divadelná sála z 60. rokov 18. storočia, apartmány pre hostí a panská oratórium. Ale prečo je zámok zapísaný na zozname UNESCO? To sa dozviete v rovnomennej interaktívnej expozícii, ktorá mapuje históriu a architektúru zámku.
Ďalšie zaujímavosti v Litomyšli? Určite Smetanovo námestie alebo Kláštorné záhrady: miesto oddychu, kde si môžete posedieť pri dobrej káve. A nezabudnite ani na Zámecké návrší, kde nájdete rodný byt Bedřicha Smetanu, Regionálne múzeum a chrám Nájdenia svätého kríža. Najvýznamnejšou udalosťou v meste je hudobný festival Smetanova Litomyšl v areáli zámku.
Spoznajte tradíciu remesiel a fašiangových sprievodov v Skanzenu Vysočina. Na Veselom Kopci sa prejdite malebnou krajinou medzi ľudovými stavbami a predstavte si, ako sa kedysi žilo.
Za drevenými domčekmi sa vyberte aj do neďalekého Hlinska, do historickej časti nazývanej "Betlém".
V drevených domčekoch si môžete prezrieť dielne a obydlia tkáča, hračkára, obuvníka, pilníkára či továrenského robotníka; väčšina domčekov pochádza z druhej polovice 18. storočia. V jednom z domčekov nájdete aj expozíciu dedinských fašiangových sprievodov a masiek z Hlinecka. Táto folklórna tradícia je zapísaná na zozname UNESCO. Po celý rok je pre vás na Veselom Kopci aj v Betléme pripravených množstvo zaujímavých podujatí.
Výstup na horu, kde na vás čaká sloníča – to inde nezažijete. Na vrchol Králického Sněžníka vás dovedie hneď niekoľko značených trás a náučných chodníkov. Môžete sa vydať napríklad na výlet k prameňu rieky Moravy. Dolní Morava ponúka aktívne vyžitie v krásnej prírode. Vyberte sa na Cestu v oblakoch alebo sa prejdite po Sky Bridge 721 vo výške 95 metrov nad zemou. Budete mať pocit, že sa vznášate. Nezabudnuteľným zážitkom bude zjazd na horskej dráhe Mamutí. Rodiny s deťmi si užijú zábavné parky Mamutíkov, môžu si požičať bicykel alebo kolobežku, vyraziť na spoločný výlet alebo sa vyblázniť na trailoch.
Viac info na: www.vychodnicechy.info
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Pardubický kraj – kraj zážitkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Hľadáš program na letné večery? V Trenčianskych Tepliciach otvorili Baske Villa rooftop by Ploom so živou hudbou a výhľadom na západy slnka
Hľadáš program na letné večery? V Trenčianskych Tepliciach otvorili Baske Villa rooftop by Ploom so živou hudbou a výhľadom na západy slnka
<< predchádzajúci článok
Zber BIO arónie na východe Slovenska sa začína: ZAMIO časť úrody lisuje a časť zamrazuje na celoročné spracovanie
Zber BIO arónie na východe Slovenska sa začína: ZAMIO časť úrody lisuje a časť zamrazuje na celoročné spracovanie