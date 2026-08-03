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Pardubický kraj – kraj zážitkov


Tagy: Pardubice PR

Pardubický kraj je tou najlepšou voľbou, nech už na dovolenke hľadáte čokoľvek. A my vám prinášame niekoľko dôvodov, prečo sa tento rok vybrať práve sem. Návštevu regiónu začnite v krajskom ...



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3.8.2026 (SITA.sk) - Pardubický kraj je tou najlepšou voľbou, nech už na dovolenke hľadáte čokoľvek. A my vám prinášame niekoľko dôvodov, prečo sa tento rok vybrať práve sem.


Návštevu regiónu začnite v krajskom meste. Keď sa povie Pardubice, väčšine z nás sa vybaví perník, ktorý sa stal aj symbolom mesta. Pardubice majú čo ponúknuť. Prekvapí vás jedinečný renesančný zámok, ktorý priamo susedí s centrom starého mesta. Najcennejšie zámocké priestory spoznáte v rámci prehliadky Pernštejnská rezidencia – najstaršia renesančná stavba v Čechách.

Krátkou prechádzkou cez tzv. Příhrádek sa dostanete na malebné Pernštýnské námestie, kde si môžete vychutnať kávu na terase a pokochať sa krásnymi fasádami meštianskych domov. Pozostatky mestského opevnenia predstavuje Zelená brána, ktorá je typickou dominantou Pardubíc.

Milovníci umenia si určite nesmú nechať ujsť prehliadku Gočárovej galérie, ktorá sa nachádza v novo zrekonštruovaných Automatických mlynoch. V ich areáli sídli aj multifunkčný konferenčný a umelecký priestor Silo, mestská galéria GAMPA a vzdelávacie centrum Sféra. A ak si chcete návštevu mesta spestriť, vyrazte na niektorú z akcií: Veľkú pardubickú alebo Zlatú prilbu.

Symbolom celého Pardubického kraja je neďaleký hrad Kunětická hora, ktorý na prelome 15. a 16. storočia vybudovali páni z Pernštejna. Môžete si prezrieť zrekonštruované priestory hradného paláca a kaplnky sv. Kataríny. Súčasťou prehliadky sú pivnice s archeologickými nálezmi, reprezentatívna rytierovská sála, zbrojnica, modernizovaná expozícia parforských lovov a výstup na vežu. A na deti tu čaká drak. Navštívte tiež obnovený Jurkovičov palác a prezrite si zreštaurované interiéry šiestej brány, vrátane tzv. Zeleného a Červeného salónika a expozície o rekonštrukcii hradného areálu.

Skutočným klenotom je Národný žrebčín Kladruby nad Labem, ktorý patrí medzi najstaršie žrebčiny na svete a zároveň je domovom najstaršieho pôvodného českého plemena koní – starokladrubského koňa. Kladrubské Polabie je zapísané na zozname UNESCO ako Krajina pre chov a výcvik slávnostných kočiarových koní v Kladrubách nad Labom. Zoznámite sa tu s históriou chovu, prezriete si nielen stajne, ale aj kočiarovňu a postrojovňu. Za návštevu stojí aj cisársky zámok, kde sa prenesiete do čias cisára Františka Jozefa I. a jeho manželky Alžbety, známej ako Sissi. Budete kráčať v ich stopách celkom dvanástimi štýlovo zariadenými sálami a nahliadnete aj do kostola sv. Václava a Leopolda, ktorý dali postaviť.

Za ďalšou pamiatkou zapísanou na zozname UNESCO sa vyberte do Litomyšľa. Nachádza sa tam renesančný zámok zo 16. storočia, známy svojou jedinečnou sgraffitovou výzdobou fasády s viac ako 8 000 sgraffitami, na ktorých sa podieľali predovšetkým talianski majstri. Prehliadkový okruh "Zámok rodu Thurn-Taxisovcov" dopĺňa expozícia "Novinky po rekonštrukcii". Môžete si prezrieť historické interiéry 2. poschodia z čias grófovského rodu Valdštejnovcov. Patria k nim najstaršia divadelná sála z 60. rokov 18. storočia, apartmány pre hostí a panská oratórium. Ale prečo je zámok zapísaný na zozname UNESCO? To sa dozviete v rovnomennej interaktívnej expozícii, ktorá mapuje históriu a architektúru zámku.

Ďalšie zaujímavosti v Litomyšli? Určite Smetanovo námestie alebo Kláštorné záhrady: miesto oddychu, kde si môžete posedieť pri dobrej káve. A nezabudnite ani na Zámecké návrší, kde nájdete rodný byt Bedřicha Smetanu, Regionálne múzeum a chrám Nájdenia svätého kríža. Najvýznamnejšou udalosťou v meste je hudobný festival Smetanova Litomyšl v areáli zámku.

Spoznajte tradíciu remesiel a fašiangových sprievodov v Skanzenu Vysočina. Na Veselom Kopci sa prejdite malebnou krajinou medzi ľudovými stavbami a predstavte si, ako sa kedysi žilo.

Za drevenými domčekmi sa vyberte aj do neďalekého Hlinska, do historickej časti nazývanej "Betlém".

V drevených domčekoch si môžete prezrieť dielne a obydlia tkáča, hračkára, obuvníka, pilníkára či továrenského robotníka; väčšina domčekov pochádza z druhej polovice 18. storočia. V jednom z domčekov nájdete aj expozíciu dedinských fašiangových sprievodov a masiek z Hlinecka. Táto folklórna tradícia je zapísaná na zozname UNESCO. Po celý rok je pre vás na Veselom Kopci aj v Betléme pripravených množstvo zaujímavých podujatí.

Výstup na horu, kde na vás čaká sloníča – to inde nezažijete. Na vrchol Králického Sněžníka vás dovedie hneď niekoľko značených trás a náučných chodníkov. Môžete sa vydať napríklad na výlet k prameňu rieky Moravy. Dolní Morava ponúka aktívne vyžitie v krásnej prírode. Vyberte sa na Cestu v oblakoch alebo sa prejdite po Sky Bridge 721 vo výške 95 metrov nad zemou. Budete mať pocit, že sa vznášate. Nezabudnuteľným zážitkom bude zjazd na horskej dráhe Mamutí. Rodiny s deťmi si užijú zábavné parky Mamutíkov, môžu si požičať bicykel alebo kolobežku, vyraziť na spoločný výlet alebo sa vyblázniť na trailoch.

Viac info na: www.vychodnicechy.info

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Zdroj: SITA.sk - Pardubický kraj – kraj zážitkov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Pardubice PR
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