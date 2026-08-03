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Hľadáš program na letné večery? V Trenčianskych Tepliciach otvorili Baske Villa rooftop by Ploom so živou hudbou a výhľadom na západy slnka
Nie každý letný večer musí skončiť na preplnenom námestí alebo festivale. Ak máš radšej dobrú hudbu, komornejšiu atmosféru a miesto, kde sa dá na chvíľu vypnúť, vyskúšaj nový spot v ...
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3.8.2026 (SITA.sk) - Nie každý letný večer musí skončiť na preplnenom námestí alebo festivale.
Ak máš radšej dobrú hudbu, komornejšiu atmosféru a miesto, kde sa dá na chvíľu vypnúť, vyskúšaj nový spot v Trenčianskych Tepliciach.
Baske Villa otvorila rooftop terasu, na ktorej si cez leto môžeš užiť koncerty, DJ sety, kino, workshopy aj ďalší kultúrny program. V regióne je to prvý priestor svojho druhu, ktorý spája strešnú terasu s pravidelnou dramaturgiou.
Baske Villa rooftop by Ploom láka scénickým výhľadom na okolie a uvoľnenou atmosférou. Na terasu sa zmestí asi 50 ľudí, takže namiesto davov ponúka oveľa osobnejší feeling. Interpreti sú pri vystúpení doslova na pár krokov.
Počas augusta a septembra sa tu vystriedajú DJ sety, živé koncerty, kreatívne workshopy, kino pod holým nebom, tematické večery či športové aktivity. Tešiť sa môžeš aj na pozorovanie nočnej oblohy s astronómom.
Súčasťou hudobného programu budú Laura WENG, DJ Yanko Kral a lokálny DJ Vahram. Väčšina podujatí bude pre verejnosť zadarmo, takže na terasu môže prísť ktokoľvek. Jedinou výnimkou sú záverečné septembrové koncerty Fallgrap a Billy Barman spolu s workshopom Tero Abaffy, ktoré uzavrú prvú sezónu rooftopu.
"Každý piatok budeme prinášať iné kultúrne zážitky. Buď tu bude hrať DJ alebo tu budeme spolu maľovať. Budeme spolu pozorovať hviezdy. Chceli sme prepojiť dva svety – ten trochu viac mestský s tým lokálnym – a priniesť ľuďom autentické a pohodové kultúrne zážitky," hovorí Juraj Podmanický, frontman Billy Barman, ktorý spolu s manželkou Zuzanou Proháckovou stojí za celým projektom.
Nová rooftop terasa láka aj lokálnym charakterom. Ponúka gastronómiu s regionálnou identitou a drinky pripravené v spolupráci s remeselnou výrobňou ginu Likérka, ktorá je priamo z Trenčianskych Teplíc.
Slávnostné otvorenie Baske Villa rooftop by Ploom si nenechali ujsť ani známe tváre slovenskej hudobnej a kreatívnej scény. Medzi nimi aj Emma Drobná, Becca či vizuálny umelec Lousy Auber.
Rooftop bude otvorený denne od 18.00 do 22.00 až do konca septembra. Organizátori si od konceptu sľubujú miesto, kam sa nebude chodiť len na jeden koncert, ale pravidelne počas celého leta – na drink, hudbu alebo len príjemný relax pri západe slnka nad Trenčianskymi Teplicami.
Partnerom projektu je Ploom, ktorý dlhodobo podporuje slovenských umelcov a lokálnu kultúrnu scénu. Aj vďaka tejto spolupráci vznikol priestor, ktorý do mesta prináša typ letných podujatí, aké boli doteraz skôr doménou Bratislavy či väčších festivalov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Hľadáš program na letné večery? V Trenčianskych Tepliciach otvorili Baske Villa rooftop by Ploom so živou hudbou a výhľadom na západy slnka © SITA Všetky práva vyhradené.
Ak máš radšej dobrú hudbu, komornejšiu atmosféru a miesto, kde sa dá na chvíľu vypnúť, vyskúšaj nový spot v Trenčianskych Tepliciach.
Baske Villa otvorila rooftop terasu, na ktorej si cez leto môžeš užiť koncerty, DJ sety, kino, workshopy aj ďalší kultúrny program. V regióne je to prvý priestor svojho druhu, ktorý spája strešnú terasu s pravidelnou dramaturgiou.
Letná pohoda s komornou atmosférou
Baske Villa rooftop by Ploom láka scénickým výhľadom na okolie a uvoľnenou atmosférou. Na terasu sa zmestí asi 50 ľudí, takže namiesto davov ponúka oveľa osobnejší feeling. Interpreti sú pri vystúpení doslova na pár krokov.
Počas augusta a septembra sa tu vystriedajú DJ sety, živé koncerty, kreatívne workshopy, kino pod holým nebom, tematické večery či športové aktivity. Tešiť sa môžeš aj na pozorovanie nočnej oblohy s astronómom.
Neskoré večery s nabitým line-upom
Súčasťou hudobného programu budú Laura WENG, DJ Yanko Kral a lokálny DJ Vahram. Väčšina podujatí bude pre verejnosť zadarmo, takže na terasu môže prísť ktokoľvek. Jedinou výnimkou sú záverečné septembrové koncerty Fallgrap a Billy Barman spolu s workshopom Tero Abaffy, ktoré uzavrú prvú sezónu rooftopu.
"Každý piatok budeme prinášať iné kultúrne zážitky. Buď tu bude hrať DJ alebo tu budeme spolu maľovať. Budeme spolu pozorovať hviezdy. Chceli sme prepojiť dva svety – ten trochu viac mestský s tým lokálnym – a priniesť ľuďom autentické a pohodové kultúrne zážitky," hovorí Juraj Podmanický, frontman Billy Barman, ktorý spolu s manželkou Zuzanou Proháckovou stojí za celým projektom.
Nová rooftop terasa láka aj lokálnym charakterom. Ponúka gastronómiu s regionálnou identitou a drinky pripravené v spolupráci s remeselnou výrobňou ginu Likérka, ktorá je priamo z Trenčianskych Teplíc.
Prvá sezóna odštartovaná
Slávnostné otvorenie Baske Villa rooftop by Ploom si nenechali ujsť ani známe tváre slovenskej hudobnej a kreatívnej scény. Medzi nimi aj Emma Drobná, Becca či vizuálny umelec Lousy Auber.
Rooftop bude otvorený denne od 18.00 do 22.00 až do konca septembra. Organizátori si od konceptu sľubujú miesto, kam sa nebude chodiť len na jeden koncert, ale pravidelne počas celého leta – na drink, hudbu alebo len príjemný relax pri západe slnka nad Trenčianskymi Teplicami.
Partnerom projektu je Ploom, ktorý dlhodobo podporuje slovenských umelcov a lokálnu kultúrnu scénu. Aj vďaka tejto spolupráci vznikol priestor, ktorý do mesta prináša typ letných podujatí, aké boli doteraz skôr doménou Bratislavy či väčších festivalov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Hľadáš program na letné večery? V Trenčianskych Tepliciach otvorili Baske Villa rooftop by Ploom so živou hudbou a výhľadom na západy slnka © SITA Všetky práva vyhradené.
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