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Parfémy do prania Voňavý domov vyskúšalo už 140 000 ľudí


Tagy: Parfém PR Pranie

Hodnotenie 4,9 z 5 na Heureke, viac ako 55 vôní a rastúca sieť predajní. Hodnotenie 4,9 z 5 na Heureke, viac ako 55 vôní a rastúca sieť predajní. Košická značka Voňavý domov dokazuje, že ...



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pr_clanok_foto2 676x444 20.10.2026 (SITA.sk) - Hodnotenie 4,9 z 5 na Heureke, viac ako 55 vôní a rastúca sieť predajní.


Hodnotenie 4,9 z 5 na Heureke, viac ako 55 vôní a rastúca sieť predajní. Košická značka Voňavý domov dokazuje, že aj z obyčajného prania môže byť malý luxus. Už 28. októbra 2026 otvorí desiatu predajňu v bratislavskom nákupnom centre Nivy.

Začalo sa to v Taliansku


Značku založila v roku 2018 Martina Kronovetterová. Počas návštevy Talianska objavila koncentrované parfumové oleje, po ktorých bielizeň voňala úplne inak, než bola zvyknutá. "Vždy som mala rada čisté a voňavé prádlo. Keď som v Taliansku prvýkrát vyskúšala oleje do prania, vedela som, že presne toto chcem priniesť aj k nám domov," spomína majiteľka. Esencie od začiatku dodáva taliansky výrobca Le Essenze di Elda.

Čísla, ktoré hovoria za seba


Parfémy do prania Voňavý domov podľa údajov spoločnosti vyskúšalo viac ako 140 000 ľudí. Na Heureke má obchod hodnotenie spokojnosti 4,9 z 5 a odporúča ho 99 % zákazníkov. Na vlastnom e-shope dosahuje priemer 4,99 z 5 z viac ako 5 700 hodnotení. Zákazníci oceňujú nielen vôňu, ale aj rýchle doručenie a prístup obchodu.

Luxus pre každý deň


V ponuke je viac ako 55 vôní, od sviežich a jemných až po sladké či výrazné pánske, a mnohé domácnosti ich striedajú podľa ročného obdobia či nálady. Parfémy sú koncentrované, takže 500 ml balenie vystačí približne na 100 praní. Luxusná vôňa tak nemusí byť výsadou drahých parfumov, ale súčasťou bežného dňa.

Desiata predajňa na Nivy


Vône si zákazníci môžu ovoňať aj osobne. Značka dnes prevádzkuje deväť kamenných predajní a pôsobí aj na českom trhu. 28. októbra 2026 pribudne desiata, v nákupnom centre Nivy v Bratislave. Pre značku je to ďalší krok k tomu, aby bola zákazníkom ešte bližšie.

Objavte vône na www.vonavydomov.eu alebo v najbližšej predajni.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Parfémy do prania Voňavý domov vyskúšalo už 140 000 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Parfém PR Pranie
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