|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 20.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vendelín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Za 25 rokov viac ako 6 miliónov eur na pomoc ľuďom a regiónom. Nadácia COOP Jednota oslavuje jubileum
Tagy: PR
Za každým podporeným projektom je konkrétny príbeh, človek či komunita. Nadácia COOP Jednota už 25 rokov pomáha tam, kde je to potrebné - od nemocníc a rodín v náročných životných ...
Zdieľať
20.10.2026 (SITA.sk) - Za každým podporeným projektom je konkrétny príbeh, človek či komunita.
Nadácia COOP Jednota už 25 rokov pomáha tam, kde je to potrebné – od nemocníc a rodín v náročných životných situáciách až po menšie mestá a obce, v ktorých vďaka jej podpore vznikajú nové priestory na stretávanie, šport či oddych. Od svojho založenia poskytla pomoc v hodnote viac ako 6 miliónov eur a aj po štvrťstoročí zostáva jej cieľ rovnaký: byť nablízku ľuďom a prispievať k lepšiemu životu v regiónoch Slovenska.
Pomoc má mnoho podôb. Niekedy je to nový zdravotnícky prístroj, ktorý pomáha lekárom pri diagnostike a liečbe pacientov. Inokedy finančný príspevok pre rodinu, ktorá čelí náročnej životnej situácii, alebo nové detské ihrisko, ktoré sa stane miestom stretávania celej komunity. Práve takéto konkrétne výsledky stoja za 25-ročným pôsobením Nadácie COOP Jednota.
Od svojho založenia v roku 2001 nadácia nadväzuje na hodnoty družstevníctva, medzi ktoré patria solidarita, vzájomná pomoc a spolupatričnosť. Tieto princípy premieňa na podporu ľudí, zdravotníckych zariadení a verejnoprospešných projektov po celom Slovensku.
"Štvrťstoročie fungovania nadácie je pre nás významným míľnikom, ale predovšetkým záväzkom do ďalších rokov. Želáme si, aby sme aj naďalej dokázali byť nablízku ľuďom, ktorí potrebujú pomoc, a podporovať dobré projekty, ktoré vznikajú v našich regiónoch. Verím, že spolupatričnosť a ochota pomáhať budú aj v budúcnosti hodnotami, ktoré nás budú spájať," hovorí Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota.
Jednou z kľúčových oblastí pôsobenia nadácie je dlhodobo zdravotníctvo. Podporuje nemocnice a zdravotnícke zariadenia pri obstarávaní moderných medicínskych prístrojov a vybavenia, ktoré pomáhajú zlepšovať podmienky diagnostiky a liečby pacientov. Rovnako dôležitá je však aj adresná pomoc jednotlivcom a rodinám. Nadácia podporuje ľudí s vážnymi ochoreniami, zdravotne znevýhodnených či rodiny s ťažko chorými deťmi, pre ktoré môže finančná pomoc znamenať dôležitú oporu v náročnom období. Len v minulom roku nadácia podporila desať zdravotníckych zariadení sumou viac ako 90-tisíc eur. Ďalších viac ako 32-tisíc eur smerovalo 45 žiadateľom z celého Slovenska.
Významnou súčasťou činnosti nadácie je aj podpora lokálnych komunít. Práve obyvatelia miest a obcí najlepšie poznajú potreby svojho okolia a vedia, čo by mohlo zlepšiť kvalitu života v ich komunite. Na tejto myšlienke stojí Program podpory lokálnych komunít, ktorý v roku 2026 oslavuje desiate výročie. Vďaka nemu získavajú priestor projekty, ktoré prinášajú konkrétne zmeny – od obnovy detských ihrísk a športovísk cez budovanie oddychových a komunitných zón až po podporu vzdelávania, kultúry a miestnych tradícií. Za uplynulé roky bolo prostredníctvom programu podporených 260 projektov po celom Slovensku, pričom celková finančná podpora presiahla 1,3 milióna eur.
Osobitnou hodnotou programu je zapojenie samotných obyvateľov, ktorí môžu hlasovaním v predajniach COOP Jednota rozhodnúť o tom, ktoré projekty získajú podporu. Nadácia tak nepomáha iba finančne, ale zároveň motivuje ľudí, aby sa aktívne zaujímali o rozvoj miest, v ktorých žijú. Viac informácií o programe, jeho histórii a podporených projektoch nájdete na stránke www.lokalnekomunity.sk.
Za 25 rokov sa menili potreby spoločnosti aj výzvy, ktorým ľudia čelia. Význam solidarity a vzájomnej pomoci však zostáva rovnaký. Nadácia COOP Jednota preto aj naďalej stavia na troch hlavných pilieroch svojej činnosti – spolupatričnosti a solidarite, kultúre a tradíciách, človeku a zdraví. Jubileum nadácie tak nie je iba pripomenutím doterajších výsledkov, ale aj príležitosťou pokračovať v podpore zmysluplných projektov a ľudí, ktorí ju potrebujú. Pretože skutočná hodnota pomoci sa nemeria iba výškou finančných príspevkov, ale predovšetkým tým, čo dokáže zmeniť v životoch ľudí a v komunitách, ktorých sú súčasťou.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Za 25 rokov viac ako 6 miliónov eur na pomoc ľuďom a regiónom. Nadácia COOP Jednota oslavuje jubileum © SITA Všetky práva vyhradené.
Nadácia COOP Jednota už 25 rokov pomáha tam, kde je to potrebné – od nemocníc a rodín v náročných životných situáciách až po menšie mestá a obce, v ktorých vďaka jej podpore vznikajú nové priestory na stretávanie, šport či oddych. Od svojho založenia poskytla pomoc v hodnote viac ako 6 miliónov eur a aj po štvrťstoročí zostáva jej cieľ rovnaký: byť nablízku ľuďom a prispievať k lepšiemu životu v regiónoch Slovenska.
Pomoc má mnoho podôb. Niekedy je to nový zdravotnícky prístroj, ktorý pomáha lekárom pri diagnostike a liečbe pacientov. Inokedy finančný príspevok pre rodinu, ktorá čelí náročnej životnej situácii, alebo nové detské ihrisko, ktoré sa stane miestom stretávania celej komunity. Práve takéto konkrétne výsledky stoja za 25-ročným pôsobením Nadácie COOP Jednota.
Od svojho založenia v roku 2001 nadácia nadväzuje na hodnoty družstevníctva, medzi ktoré patria solidarita, vzájomná pomoc a spolupatričnosť. Tieto princípy premieňa na podporu ľudí, zdravotníckych zariadení a verejnoprospešných projektov po celom Slovensku.
"Štvrťstoročie fungovania nadácie je pre nás významným míľnikom, ale predovšetkým záväzkom do ďalších rokov. Želáme si, aby sme aj naďalej dokázali byť nablízku ľuďom, ktorí potrebujú pomoc, a podporovať dobré projekty, ktoré vznikajú v našich regiónoch. Verím, že spolupatričnosť a ochota pomáhať budú aj v budúcnosti hodnotami, ktoré nás budú spájať," hovorí Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota.
Pomoc, ktorá môže zmeniť každodenný život
Jednou z kľúčových oblastí pôsobenia nadácie je dlhodobo zdravotníctvo. Podporuje nemocnice a zdravotnícke zariadenia pri obstarávaní moderných medicínskych prístrojov a vybavenia, ktoré pomáhajú zlepšovať podmienky diagnostiky a liečby pacientov. Rovnako dôležitá je však aj adresná pomoc jednotlivcom a rodinám. Nadácia podporuje ľudí s vážnymi ochoreniami, zdravotne znevýhodnených či rodiny s ťažko chorými deťmi, pre ktoré môže finančná pomoc znamenať dôležitú oporu v náročnom období. Len v minulom roku nadácia podporila desať zdravotníckych zariadení sumou viac ako 90-tisíc eur. Ďalších viac ako 32-tisíc eur smerovalo 45 žiadateľom z celého Slovenska.
Keď o budúcnosti obce rozhodujú jej obyvatelia
Významnou súčasťou činnosti nadácie je aj podpora lokálnych komunít. Práve obyvatelia miest a obcí najlepšie poznajú potreby svojho okolia a vedia, čo by mohlo zlepšiť kvalitu života v ich komunite. Na tejto myšlienke stojí Program podpory lokálnych komunít, ktorý v roku 2026 oslavuje desiate výročie. Vďaka nemu získavajú priestor projekty, ktoré prinášajú konkrétne zmeny – od obnovy detských ihrísk a športovísk cez budovanie oddychových a komunitných zón až po podporu vzdelávania, kultúry a miestnych tradícií. Za uplynulé roky bolo prostredníctvom programu podporených 260 projektov po celom Slovensku, pričom celková finančná podpora presiahla 1,3 milióna eur.
Osobitnou hodnotou programu je zapojenie samotných obyvateľov, ktorí môžu hlasovaním v predajniach COOP Jednota rozhodnúť o tom, ktoré projekty získajú podporu. Nadácia tak nepomáha iba finančne, ale zároveň motivuje ľudí, aby sa aktívne zaujímali o rozvoj miest, v ktorých žijú. Viac informácií o programe, jeho histórii a podporených projektoch nájdete na stránke www.lokalnekomunity.sk.
Štvrťstoročie pomoci je aj záväzkom do budúcnosti
Za 25 rokov sa menili potreby spoločnosti aj výzvy, ktorým ľudia čelia. Význam solidarity a vzájomnej pomoci však zostáva rovnaký. Nadácia COOP Jednota preto aj naďalej stavia na troch hlavných pilieroch svojej činnosti – spolupatričnosti a solidarite, kultúre a tradíciách, človeku a zdraví. Jubileum nadácie tak nie je iba pripomenutím doterajších výsledkov, ale aj príležitosťou pokračovať v podpore zmysluplných projektov a ľudí, ktorí ju potrebujú. Pretože skutočná hodnota pomoci sa nemeria iba výškou finančných príspevkov, ale predovšetkým tým, čo dokáže zmeniť v životoch ľudí a v komunitách, ktorých sú súčasťou.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Za 25 rokov viac ako 6 miliónov eur na pomoc ľuďom a regiónom. Nadácia COOP Jednota oslavuje jubileum © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Parfémy do prania Voňavý domov vyskúšalo už 140 000 ľudí
Parfémy do prania Voňavý domov vyskúšalo už 140 000 ľudí
<< predchádzajúci článok
Irán tvrdí, že s Ruskom ešte nikdy nespolupracoval tak úzko ako teraz
Irán tvrdí, že s Ruskom ešte nikdy nespolupracoval tak úzko ako teraz