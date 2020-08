Paríž chystá pred finále Ligy majstrov bezpečnostné opatrenia, fanúšikov pustia aj na štadión

Uzavrú metro a cesty

Fanúšikovia aj na štadióne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.8.2020 (Webnoviny.sk) - Polícia v hlavnom meste Francúzska pripravuje na nedeľu mimoriadne bezpečnostné opatrenia v súvislosti s finálovým duelom futbalovej Ligy majstrov 2019/2020 medzi tímom Paríž Saint-Germain a nemeckým tímom Bayern Mníchov . Do centra Paríža by malo vyjsť približne 3000 policajtov, ktorý budú monitorovať situáciu najmä v oblasti Elyzejských polí.PSG sa môže stať len druhým klubom z Francúzska, ktorý sa stane celkovým víťazom tejto prestížnej súťaže. Ak sa tak stane, bezpečnostné zložky očakávajú bujaré oslavy fanúšikov v parížskych uliciach. V minulosti sa iba hráčom tímu Olympique Marseille podarilo v roku 1993 zabezpečiť triumf v LM pre "krajinu galského kohúta".Aby sa počas nich čo najviac zabezpečili opatrenia pred šírením koronavírusu, úrady tiež pripravili až 2000 rúšok, ktoré chcú distribuovať medzi osoby, ktoré počas prípadných osláv nebudú mať tento ochranný prostriedok. Plán je tiež uzavrieť 17 staníc metra a niektoré cestné komunikácie, aby sa zabránilo prílevu más do centra mesta. Uvedené opatrenia predstavil v sobotu francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin. Finálový duel sa uskutoční v nedeľu o 21.00 h SELČ v portugalskom Lisabone.Vedenie klubu PSG tiež umožní približne piatim tisícom svojich priaznivcom sledovať finále LM na svojom štadióne v Parku princov na veľkoplošných obrazovkách. Úrady vo Francúzsku umožnili účasť maximálne 5000 fanúšikov na futbalových zápasoch. Všetci návštevníci budú mať povinne masky na tvárach, budú si musieť umyť ruky pri vstupe a na všetko bude dozerať aj polícia. Ďalších 500 osôb bude duel sledovať v tréningovom centre PSG.Fanúšikovia v uliciach Paríža oslavovali aj postup svojho klubu zo semifinále, polícia počas osláv zatkla až 36 osôb. Dôvodom bola vlna násilia v okolí Víťazného oblúka.