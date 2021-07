Paríž otvoril nočné kluby, Tokio zas pre rekordné počty infikovaných vyhlásilo núdzový stav

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.7.2021 (Webnoviny.sk) - V Paríži v piatok po 16 mesiacoch otvorili nočné tanečné kluby. Mnohí to vnímajú ako posledný krok v procese rušenia obmedzení a znak víťazstva nad vírusom. Nočné kluby patrili k zopár prevádzkam, ktoré boli zatvorené od marca 2020. Návštevníci klubov musia predložiť doklad o plnom zaočkovaní alebo čerstvý negatívny test.Delta variant sa v krajine však šíri rýchlejšie ako postupuje očkovanie. Počet infikovaných sa začína opäť zvyšovať. Prezident Emmanuel Macron sa v pondelok plánuje prihovoriť národu v súvislosti s aktuálnou situáciou a možnými obmedzeniami.Na opačnej strane Zeme, v japonskom Tokiu, zaznamenali 950 nových prípadov infekcie. Je to najvyšší denný nárast za uplynulé dva mesiace. V piatok evidovali 822 nových potvrdených prípadov nákazy. Aj tam sa začína šíriť delta variant.Premiér Jošihide Suga vo štvrtok vyhlásil v Tokiu núdzový stav, ktorý začne platiť od pondelka a má zabrániť šíreniu vírusu. Japonci sa snažia zrýchliť očkovanie, no doteraz sa im podarilo plne zaočkovať len 16,8 percenta populácie.