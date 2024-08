Paríž Saint-Germain prišiel na dlhší čas o útočníka Ramosa, hráč Lille po zrážke súperom ležal na trávniku v bezvedomí

Šancu dostanú ďalší

Posledné správy sú upokojujúce

18.8.2024 (SITA.sk) - Takto si začiatok novej sezóny isto nepredstavoval. Portugalský útočník Goncalo Ramos si hneď v 1. kole francúzskej Ligue 1 poranil členok a svojmu klubu Paríž Saint-Germain nepomôže približne tri mesiace.Dvadsaťtriročný Portugalčan odstúpil zo súboja na pôde Le Havru (1:4) už po dvadsiatich minútach. Vedenie PSG už potvrdilo, že si poranil väzy v ľavom členku a v blízkej budúcnosti podstúpi operáciu.Pre trénera Luisa Enriqueho je to veľká rana, pretože práve od Ramosa sa očakávalo, že na hrote útoku bude hrať kľúčovú úlohu po odchode hviezdneho Kyliana Mbappého do španielskeho Realu Madrid . Šancu tak dostanú ďalší.Zaujímavosťou je, že portugalský útočník sa zranil už v 20. minúte, no predtým stihol asistovať pri góle juhokórejského spoluhráča Lee Kang-ina. Goncalo Ramos prišiel do PSG vlani v lete na hosťovanie z Benficy Lisabon, no Parížania si už v novembri uplatnili opciu na jeho kúpu.Úvodné kolo francúzskej Ligue 1 prinieslo aj drámu v súboji Reims - Lille. V prvom polčase sa už po necelej štvrťhodine hry totiž 23-ročný stredopoliar hostí Angel Gomes zrazil s 19-ročným domácim mladíkom Abdoulom Koném, pričom po páde na hlavu zostal na trávniku ležať v bezvedomí. Stretnutie bolo prerušené na viac ako 30 minút, otraseného Gomesa po ošetrení na nosidlách odviezli z hracej plochy do nemocnice.Gomes sa už údajne cíti lepšie."Boli sme veľmi vydesení, ale posledné správy sú upokojujúce. Je však lepšie byť opatrný," uviedol tréner hostí Bruno Génésio a prezradil, aj jednu zaujímavosť: "Angel sa už pýtal na to, či bude môcť v sobotu (proti Angers, pozn.) hrať, čo je dobré znamenie, že má zmysel pre humor."Informácie potom doplnil prezident klubu Olivier Letang: "Je mu celkom dobre, ale počkáme si na to, ako dopadnú ďalšie vyšetrenia, aby sme mohli definitívne povedať, že to malo šťastný koniec." Vyjadrenia predstaviteľov klubu z Lille priniesol oficiálny web OSC.Len na doplnenie, hráči Lille zvíťazili u súpera 2:0, keď Bafodé Diakité skóroval v 29. minúte nadstavenia prvého polčasu. Bodku za zápasom dal presný zásah Jonathana Davida v nadstavení druhého polčasu.