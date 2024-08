Alcaraz sa ospravedlnil za výbuch emócií a rozbitie rakety v Cincinnati: Musím sa zlepšiť v kontrolovaní emócií

Najhorší zápas celej jeho kariéry

Okamihy, keď už nechcel zostať na kurte

Trojka svetového rebríčka tenistov neuspela pri návrate do turnajového diania po zisku singlového striebra na olympijských hrách v Paríži. Stále iba 21-ročný mladík bol frustrovaný z toho, že sa mu nedarilo v súboji proti francúzskemu súperovi a prehral 6:4, 6:7 (5), 4:6."Pocitovo to bol asi najhorší zápas počas celej mojej kariéry. Tréning prebiehal dobre, cítil som sa fajn. Na súťažnom kurte to však nešlo. Chcem na to veľmi rýchlo zabudnúť a pokúsiť sa o posun vpred pred US Open v New Yorku," vyhlásil Alcaraz po neúspešnom zápase. Záverečný grandslamový turnaj sezóny sa začne už 26. augusta.Zápas medzi Alcarazom a Monfilsom sa začal už vo štvrtok a Španiel získal prvý set. Neskôr však stretnutie prerušili pre dážď a odložili ho na piatok. V dohrávke na tom bol lepšie Francúz a dotiahol duel do víťazného konca. Turnajová dvojka pritom neskrývala emócie."Doteraz sa mi nič také nestalo, vždy som ovládal svoje pocity. Dnes to však nešlo. Cítil som, že nehrám dobre. A to ma frustrovalo. Boli tam dokonca okamihy, kedy som už nechcel zostať na kurte," povedal Španiel hneď po prehre.Ospravedlnenie na sociálnych sieťach zverejnil o deň neskôr. Uviedol v ňom, že bolo náročné kontrolovať samého seba, keď jeho pulz stúpal nahor. Doplnil tiež, že bude pracovať na tom, aby sa niečo podobné už nikdy neopakovalo.Pre Alcaraza to bola druhá súťažná prehra za sebou, keďže na OH 2024 v Paríži podľahol vo finále Srbovi Novakovi Djokovičovi.