Paríž sľúbil Ukrajine ďalšie húfnice Caesar a vyjadril sa aj k poslaniu bojových lietadiel

Spolupráca pri výcviku vojakov

Tri podmienky splnenia

31.1.2023 (Webnoviny.sk) - Francúzsko pošle Ukrajine ďalších 12 húfnic Caesar. Stroje pribudnú k 18 húfniciam, ktoré už Paríž dodal Kyjevu. V utorok to oznámil francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu . Informuje o tom spravodajský portál CNN.Lecornu na tlačovej konferencii s jeho ukrajinským rezortným kolegom Oleksijom Reznikovom v Paríži oznámil, že aj Dánsko sľúbilo, že dá Ukrajine 19 zmienených húfnic francúzskej výroby.Ďalšou prioritou je podľa francúzskeho ministra výcvik ukrajinských vojakov, pričom do leta ich vo Francúzsku budú trénovať 2 000. Lecornu zároveň oznámil výcvikový plán ukrajinských vojakov, na ktorom budú spolupracovať s poľskou armádou.„Môžem potvrdiť, že 150 francúzskych vojakov pôjde koncom februára do Poľska cvičiť prápory v spojení s Poľskom,“ vysvetlil.Lecornu sa tiež vyjadril na margo poslania bojových lietadiel Ukrajine. Podľa neho neexistujú „žiadne tabu“ o poslaní lietadiel, ale každá žiadosť musí splniť tri kritériá, a to, že žiadosť o zbrane nesmie oslabovať obranné sily Francúzska, zbrane musia byť užitočné a použiteľné v teréne a že sa používajú len na obranné ciele.Reznikov povedal, že diskutovali o vzdušnej platforme, „pretože je našou nevyhnutnosťou posilniť naše schopnosti na obranu nášho vzdušného priestoru“.„Som optimista a myslím si, že to bude čo najskôr. Keď som bol pred rokom vo Washingtone DC, pýtal som sa na Stingery a odpoveď bola: nemožné, Oleksij! a stalo sa to možným,“ dodal.